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Видеосаммит глав государств Евразийского экономического союза состоится 14 апреля
Источник материала: ОНТ
Видеосаммит глав государств Евразийского экономического союза состоится 14 апреля.
Об этом стало известно по итогам заседания Евразийского межправительственного совета, который прошел в формате видеоконференции. Президенты обсудят возникшие экономические вызовы.
Фото: БЕЛТА
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Видеосаммит глав государств Евразийского экономического союза состоится 14 апреля. Об этом стало известно по итогам заседания Евразийского...
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