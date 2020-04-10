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Видеосаммит глав государств Евразийского экономического союза состоится 14 апреля

10.04.2020 18:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Видеосаммит глав государств Евразийского экономического союза состоится 14 апреля

Видеосаммит глав государств Евразийского экономического союза состоится 14 апреля. 

Об этом стало известно по итогам заседания Евразийского межправительственного совета, который прошел в формате видеоконференции. Президенты обсудят возникшие экономические вызовы.

Фото: БЕЛТА

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Видеосаммит глав государств Евразийского экономического союза состоится 14 апреля.  Об этом стало известно по итогам заседания Евразийского...
 
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