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Погода на выходные и начало недели

10.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларуси в конце недели похолодает

В субботу Беларусь в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 2 градусов. Дневная температура воздуха прогнозируется на уровне 6-13 градусов тепла.

В воскресенье, 12 апреля, будет преобладать сухая погода, лишь днем по северу страны возможны кратковременные дожди. Ветер будет южный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до минус 5 градусов, местами по западу - плюс 1-2. Днем воздух прогреется до 8-15 градусов, по юго-западу на пару градусов теплее.

В связи с длительным периодом дефицита осадков в стране сохраняется угроза лесных пожаров. Находясь в лесной зоне, будьте осторожны с огнем.

В первой половине следующей недели через территорию Беларуси будут перемещаться более активные атмосферные фронты, которые принесут с собой осадки в виде дождя и мокрого снега, а также неустойчивый температурный режим.


Источник: БелТА

 
 
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В Беларуси в конце недели похолодает
 
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