ФОТОФАКТ: В гимназии Буда-Кошелева восстанавливают площадку для мини-футбола. Средства на ремонт выделила районная газета «Авангард» в рамках благотворительной акции

Источник материала: Газета Авангард

ФОТОФАКТ: В гимназии Буда-Кошелева реконструируют площадку для мини-футбола.

Спортивный объект, возведенный в 2014 году, стал настоящим центром притяжения для любителей футбола, но супер-востребованность имеет и оборотную сторону: ограждение не выдержало каждодневной проверки на прочность и требовало срочного ремонта.

Следуя доброй традиции, прошлой осенью «Авангард» в рамках благотворительной акции « С «Авангардом» помогать легко» часть средств от подписки направил на восстановление ограждения площадки. Таким образом, районная газета инвестировала в здоровый образ жизни. С приходом весны коллектив гимназии взялся за установку сетки. Сторож-вахтер Николай Кортелев сварил обрешетку. Осталось натянуть 190 метров эластичной сетки.













Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.