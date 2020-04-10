﻿ ФОТОФАКТ: В гимназии Буда-Кошелева восстанавливают площадку для мини-футбола. Средства на ремонт выделила районная газета «Авангард» в рамках благотворительной акции. 21.by
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ФОТОФАКТ: В гимназии Буда-Кошелева восстанавливают площадку для мини-футбола. Средства на ремонт выделила районная газета «Авангард» в рамках благотворительной акции

10.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

ФОТОФАКТ: В гимназии Буда-Кошелева реконструируют площадку для мини-футбола.

Спортивный объект, возведенный в 2014 году, стал настоящим центром притяжения для любителей футбола, но супер-востребованность имеет и оборотную сторону: ограждение не выдержало каждодневной проверки на прочность и требовало срочного ремонта.

Следуя доброй традиции, прошлой осенью «Авангард» в рамках благотворительной акции « С «Авангардом» помогать легко» часть средств от подписки направил на восстановление ограждения площадки. Таким образом, районная газета инвестировала в здоровый образ жизни. С приходом весны коллектив гимназии взялся за установку сетки. Сторож-вахтер Николай Кортелев сварил обрешетку. Осталось натянуть 190 метров эластичной сетки.

ФОТОФАКТ: В гимназии Буда-Кошелева восстанавливают площадку для мини-футбола. Средства на ремонт выделила районная газета «Авангард» в рамках благотворительной акции
ФОТОФАКТ: В гимназии Буда-Кошелева восстанавливают площадку для мини-футбола. Средства на ремонт выделила районная газета «Авангард» в рамках благотворительной акции
ФОТОФАКТ: В гимназии Буда-Кошелева восстанавливают площадку для мини-футбола. Средства на ремонт выделила районная газета «Авангард» в рамках благотворительной акции
ФОТОФАКТ: В гимназии Буда-Кошелева восстанавливают площадку для мини-футбола. Средства на ремонт выделила районная газета «Авангард» в рамках благотворительной акции
ФОТОФАКТ: В гимназии Буда-Кошелева восстанавливают площадку для мини-футбола. Средства на ремонт выделила районная газета «Авангард» в рамках благотворительной акции ФОТОФАКТ: В гимназии Буда-Кошелева восстанавливают площадку для мини-футбола. Средства на ремонт выделила районная газета «Авангард» в рамках благотворительной акции

 

Ирина ПАЛУБЕЦ.

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ФОТОФАКТ: В гимназии Буда-Кошелева реконструируют площадку для мини-футбола. Спортивный объект, возведенный в 2014 году, стал настоящим центром...
 
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