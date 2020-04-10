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Samsung Galaxy A21 представлен официально. Цена - 250 долларов

10.04.2020 18:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Samsung в США представила новый смартфон под названием Galaxy A21. Об этом сообщает 91mobiles.


Аппарат оснащается экраном на 6,5 дюйма с матрицей AMOLED и разрешением HD+. Фронтальная камера (13 Мп) встроена в левый верхний угол панели. На задней стороне корпуса — блок основных камер и сканер отпечатков пальцев.

С «железом» без сюрпризов: процессором выступает MediaTek Helio P30. Оперативной памяти — 3 ГБ, постоянной — 32 ГБ. Она расширяется картами памяти microSD. Аккумулятор при этом — на 4000 мАч, поддерживается 15-ваттная зарядка. Основная камера такая: 16 Мп + 8 Мп (широкоугольная) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (глубина фото).


В США аппарат стоит 250 долларов, международная цена устройства пока не называется.

Ниже — цены других смартфонов Samsung:

 
 
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Устройство пока представлено только в США.
 
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