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Спасатели и «Авангард» провели профилактический рейд

10.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Спасатели и представитель «Авангарда» в очередной раз напомнили населению о правилах пожарной безопасности.

Спасатели и «Авангард» провели профилактический рейд

С целью недопущения сельскохозяйственных палов и умышленного выжигания сухой растительности, а также своевременного выявления таких случаев  РОЧС и «Авангард» провели профилактический рейд, в ходе которого рассказали жителям населенных пунктов о правилах пожарной безопасности, подробно остановившись на правилах при разведении костров и сжигании мусора. Кроме того, разъяснили, как нужно действовать в случае пожара, а также напомнили об административной ответственности за выжигание  растительности и разжигание костров в запрещенных местах.

Спасатели и «Авангард» провели профилактический рейд
Спасатели и «Авангард» провели профилактический рейд

Для наступившего пожароопасного периода характерна устойчивая сухая погода, когда любая искра грозит серьезным пожаром. Весенние палы не жалеют никого и ничего, оставляя после себя выжженную землю и пепелища. К тому же в связи с пожароопасной обстановкой, объявлен запрет на посещение лесов. Гражданам необходимо быть вдвойне бдительными при разведении костров, ведь одна неосторожная искра может стать причиной серьезной беды.

Спасатели и «Авангард» провели профилактический рейд
Спасатели и «Авангард» провели профилактический рейд
Спасатели и «Авангард» провели профилактический рейд
Спасатели и «Авангард» провели профилактический рейд
Спасатели и «Авангард» провели профилактический рейд
Спасатели и «Авангард» провели профилактический рейд
Спасатели и «Авангард» провели профилактический рейд

Напоминаем: в случае обнаружения горения растительности, а также иных чрезвычайных ситуаций звоните 101 или 112.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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Спасатели и представитель «Авангарда» в очередной раз напомнили населению о правилах пожарной безопасности. С целью недопущения...
 
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