Спасатели и «Авангард» провели профилактический рейд

Источник материала: Газета Авангард

Спасатели и представитель «Авангарда» в очередной раз напомнили населению о правилах пожарной безопасности.





С целью недопущения сельскохозяйственных палов и умышленного выжигания сухой растительности, а также своевременного выявления таких случаев РОЧС и «Авангард» провели профилактический рейд, в ходе которого рассказали жителям населенных пунктов о правилах пожарной безопасности, подробно остановившись на правилах при разведении костров и сжигании мусора. Кроме того, разъяснили, как нужно действовать в случае пожара, а также напомнили об административной ответственности за выжигание растительности и разжигание костров в запрещенных местах.







Для наступившего пожароопасного периода характерна устойчивая сухая погода, когда любая искра грозит серьезным пожаром. Весенние палы не жалеют никого и ничего, оставляя после себя выжженную землю и пепелища. К тому же в связи с пожароопасной обстановкой, объявлен запрет на посещение лесов. Гражданам необходимо быть вдвойне бдительными при разведении костров, ведь одна неосторожная искра может стать причиной серьезной беды.

















Напоминаем: в случае обнаружения горения растительности, а также иных чрезвычайных ситуаций звоните 101 или 112.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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