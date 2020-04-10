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Благоустройство в Солигорске. К сезону высадят около 65 тысяч цветов. ФОТОФАКТ.
10.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
27 марта 2020 21:44 2889
Благоустройство в Солигорске. К сезону высадят около 65 тысяч цветов.
Коммунальщики столичного региона приступили к благоустройству населенных пунктов, сообщает телеканал
Ранняя весна позволила коммунальщикам Минской области начать работы по благоустройству населенных пунктов почти на месяц раньше.
Источник: сайт телеканала
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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27 марта 2020 21:44 2889 Благоустройство в Солигорске. К сезону высадят около 65...
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