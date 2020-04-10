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Благоустройство в Солигорске. К сезону высадят около 65 тысяч цветов. ФОТОФАКТ.

10.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

27 марта 2020 21:44 2889

Благоустройство в Солигорске. К сезону высадят около 65 тысяч цветов.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт телеканала "БЕЛАРУСЬ 1".

Коммунальщики столичного региона приступили к благоустройству населенных пунктов, сообщает телеканал “Беларусь 1”.

Ранняя весна позволила коммунальщикам Минской области начать работы по благоустройству населенных пунктов почти на месяц раньше.

Так, в Солигорске перекладывают пешеходные дорожки вдоль школ, старый асфальт меняют на современную цветную плитку с узором.

В скверах и во дворах обрезают сухие ветви деревьев. Занимаются и ямочным ремонтом. При въезде в город появится новая флористическая клумба. Всего же к сезону высадят около 65 тысяч цветов.

Источник: сайт телеканала “БЕЛАРУСЬ 1”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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27 марта 2020 21:44 2889 Благоустройство в Солигорске. К сезону высадят около 65...
 
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