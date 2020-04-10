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В выходные ограничат движение по улице Калиновского. Как пойдет общественный транспорт

10.04.2020 19:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные на улице Калиновского — дорожные работы. В субботу будут ремонтировать четную сторону улицы, в воскресенье — нечетную. Объясняем, где именно и когда ограничат движение, а также как пойдет общественный транспорт.

Движение транспорта ограничат на участке улицы Калиновского от пересечения с проспектом Независимости до пересечения с улицей Кедышко. Это прописано в решении Мингорисполкома.

Вот когда буду ограничивать потоки машин:

  • по четной стороне — с 23.00 10 апреля до 23.00 11 апреля;
  • по нечетной стороне — с 23.00 11 апреля до 23.00 12 апреля.

Причина — улицу будут асфальтировать.

Как пойдет общественный транспорт

На сайте «Минсктранса» объясняют, как изменится работа автобусов и троллейбусов на участке, где будет ремонт.

11 апреля

Вот что будет с троллейбусными маршрутами во время асфальтирования четной стороны улицы Калиновского:

  • № 37 со стороны площади Мясникова — трассу маршрута сократят до диспетчерской станции «Славинского», со стороны «Уручье-4» — отменят;
  • № 61 со стороны конечного пункта «Академическая» сократят до диспетчерской станции «Калиновского», со стороны диспетчерской станции «Уручье-2» — отменят;
  • троллейбусный маршрут № 2 — отменят.

Как пойдут автобусы:

  • № 15 от диспетчерской станции «Славинского» — по улицам Славинского, Калиновского, Кедышко, Филимонова с отнесенным разворотом через местный проезд на перекрестке с улицей Ф. Скорины, проспекту Независимости и дальше по маршруту, в направлении «Славинского» — без изменений;
  • № 91 в направлении диспетчерской станции «Калиновского» — без изменений, от нее — по улицам Кедышко, Филимонова, проспекту Независимости и дальше по маршруту;
  • № 139 со стороны конечного пункта «Великий Лес» — без изменений, от диспетчерской станции «Калиновского» — по улицам Кедышко, Филимонова с отнесенным разворотом через местный проезд на перекрестке с улицей Ф. Скорины, проспектом Независимости и дальше по маршруту;
  • № 921 со стороны диспетчерской станции «Зеленый Луг-6» — по улицам Седых, Кедышко, Филимонова, проспекту Независимости, обратно — без изменений;
  • движение пригородных автобусов борисовского направления от диспетчерской станции «Славинского» организуется по улицам Славинского, Кедышко, Филимонова с отнесенным разворотом через местный проезд на перекрестке с улицей Ф. Скорины, по проспекту Независимости и дальше по маршруту, в направлении «Славинского» — без изменений;
  • движение автобусов пригородных маршрутов логойского направления в сторону ДС «Славинского» организуется по улицам Седых, Кедышко, Филимонова, проспекту Независимости, улицам Волгоградской, Кедышко, Славинского, с высадкой пассажиров на остановке «ст.м. Московская».

12 апреля

Вот что будет с троллейбусными маршрутами во время асфальтирования нечетной стороны улицы Калиновского:

  • № 37 со стороны диспетчерской станции «Уручье-4» пойдет по улицам Гинтовта, Шафарнянской, проспекту Независимости, улицам Филимонова, Кедышко и дальше по маршруту, со стороны площади Мясникова — без изменений;
  • № 61 со стороны конечного пункта «Академическая» — маршрут сократят до ДС «Калиновского», со стороны ДС «Уручье-2» — отменят.
  • троллейбус № 2 — отменят.

Изменят движение автобусов по маршрутам:

  • № 15 в направлении ДС «Славинского» — по проспекту Независимости, улицам Филимонова, Кедышко, Славинского, со стороны ДС «Славинского» — без изменений;
  • № 91 в направлении ДС «Калиновского» — по проспекту Независимости, улицам Филимонова, Кедышко, со стороны ДС «Калиновского» — без изменений;
  • № 139 со стороны конечного пункта «Великий Лес» — по проспекту Независимости, улицам Филимонова, Кедышко, со стороны ДС «Калиновского» — без изменений;
  • движение пригородных автобусов борисовского направления в направлении ДС «Славинского» организуют по проспекту Независимости, улицам Филимонова, Кедышко, Славинского, от ДС «Славинского» — без изменений.

Кроме того, чтобы компенсировать снятые троллейбусы, организуют временный маршрут № 902Т ДС «Уручье-2» — ДС «Зеленый Луг-6».

11 апреля № 902Т поедет по улицам Руссиянова, Шафарнянской, Гинтовта, Всехсвятской, Седых, Карбышева, Гамарника, Мирошниченко в прямом направлении, по улицам Мирошниченко, Гамарника, Карбышева, Седых, Кедышко, Филимонова, проспекту Независимости, улице Руссиянова — обратно;

12 апреля № 902Т поедет по улице Руссиянова, проспекту Независимости, улицам Филимонова, Кедышко, Седых, Карбышева, Гамарника, Мирошниченко в прямом направлении, по улицам Мирошниченко, Гамарника, Карбышева, Седых, Калиновского, проспекту Независимости, улице Руссиянова — обратно.

Пассажирам с проездными или едиными проездными на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых есть троллейбус, можно без дополнительной платы ехать в автобусах маршрутов № 15, 91, 139, 921, 902 Т на дублируемых и закрываемых участках.

 
 
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В выходные на улице Калиновского - дорожные работы. В субботу будут ремонтировать четную сторону улицы, в воскресенье - нечетную. Объясняем, где именно и когда...
 
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