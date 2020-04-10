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Спутники NASA сняли пожары в Чернобыльской зоне на границе Беларуси и Украины
Источник материала: Партизан
Спутники NASA сняли пожары в Чернобыльской зоне на границе Беларуси и Украины. Снимки были сделаны на днях, на них виден масштаб стихии.
Спасатели борются с пожарами с 4 апреля. Распространению огня способствует сухая погода. Украинские СМИ сообщают, что в пятницу воздух, загрязнённый пожарами в Чернобыльской зоне, попал в Киев. Однако концентрация радиоактивного цезия-137 в нём ниже нормы в сто раз, передает
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Спутники NASA сняли пожары в Чернобыльской зоне на границе Беларуси и Украины. Снимки были сделаны на днях, на них виден масштаб стихии.
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