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Запасов продуктов в стабфондах Минска хватит до нового урожая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витаминные закрома не опустеют до нового урожая. Стабфонды Минска готовы в полном объеме обеспечить торговлю плодоовощной продукцией, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Хранилища крупнейшего заготовительного предприятия «Партизанское» еще с осени пополнились запасами фруктов и овощей от фермеров и сельхозпредприятий страны. Отпускные цены были установлены еще в ноябре и не повышались. А даже наоборот. Магазины, которые напрямую берут товар здесь, в апреле покупают морковь и свеклу дешевле на 7 и 10 процентов соответственно.
Татьяна Кузовлева, генеральный директор УП «Партизанское»:
Сегодня в закромах 4000 тонн картофеля, 1300 тонн капусты, 850 тонн моркови, 800 тонн свеклы, почти 900 тонн лука и 700 тонн яблок белорусского производства.
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Новости Беларуси. Витаминные закрома не опустеют до нового урожая. Стабфонды Минска готовы в полном объеме обеспечить торговлю плодоовощной продукцией, сообщили...
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