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Запасов продуктов в стабфондах Минска хватит до нового урожая

10.04.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Витаминные закрома не опустеют до нового урожая. Стабфонды Минска готовы в полном объеме обеспечить торговлю плодоовощной продукцией, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Запасов продуктов в стабфондах Минска хватит до нового урожая

Хранилища крупнейшего заготовительного предприятия «Партизанское» еще с осени пополнились запасами фруктов и овощей от фермеров и сельхозпредприятий страны. Отпускные цены были установлены еще в ноябре и не повышались. А даже наоборот. Магазины, которые напрямую берут товар здесь, в апреле покупают морковь и свеклу дешевле на 7 и 10 процентов соответственно.

Запасов продуктов в стабфондах Минска хватит до нового урожая

Татьяна Кузовлева, генеральный директор УП «Партизанское»:
Доведенные объемы выполнены в этом году в полном объеме, то есть стабфонды заложены, как по решению Мингорисполкома доведено. На сегодняшний день продукции на предприятии в достаточном количестве, чтобы обеспечить город Минск практически до нового урожая. Надеюсь, в этом году новый урожай будет раньше, учитывая погодные условия.

Запасов продуктов в стабфондах Минска хватит до нового урожая

Сегодня в закромах 4000 тонн картофеля, 1300 тонн капусты, 850 тонн моркови, 800 тонн свеклы, почти 900 тонн лука и 700 тонн яблок белорусского производства.

Люди в материале: Татьяна Кузовлева

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Витаминные закрома не опустеют до нового урожая. Стабфонды Минска готовы в полном объеме обеспечить торговлю плодоовощной продукцией, сообщили...
 
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