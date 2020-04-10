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В многофункциональном комплексе «Минск Мир» начали строительство Международного финансового центра

10.04.2020 22:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Миллионы долларовых инвестиций и тысячи новых рабочих мест. В Минске возводят Международный финансовый центр. Он разместится на территории многофункционального комплекса «Минск Мир» – нового городского района, который строится по принципу «город в городе». Центр поможет привлечь крупных мировых инвесторов. Какие возможности откроются перед Беларусью? 

Международный центр примыкает к почти готовым кварталам нового жилья. Этот называется «Эмиратс Люкс». Его строители полностью сдадут уже этой осенью. Уже сейчас видно, каким будет новый район. Ничего подобного в Минске раньше не строили.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «Это первый этап. За этим будет еще один квартал. Чтобы расширить финансовый центр».

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси: «Международный финансовый центр – это актуально. И архитектура. И высотность. Он станет центром притяжения бизнеса. Здесь можно будет организовывать международные мероприятия на высоком уровне».

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «Спрос будет большой иностранных инвесторов. Даже сейчас, когда кризис в мире, знаем, что они заинтересованы».

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси: «Надо максимально использовать ситуацию, чтобы мы смогли в кратчайшие сроки создать центр. И заранее вести переговоры с представителями международного бизнеса, чтобы они были готовы».

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «Это большой шанс для Беларуси. Мы показываем, что умеем. Кризис пройдет». 

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси: «Препятствий никаких. Всем необходимым обеспечены Мы готовы обеспечить всем необходимым обеспечить».

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «И финансами. Мы готовы 100 миллионов долларов инвестировать в этом году. И это только мы».

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси: «Это очень большие средства. И надо освоить в этом году. Это очень важный объект. Он должен показать, что Беларусь – страна, где можно проводить крупные сделки. Думаю, что это серьезный толчок для нашей экономики. Кто будет готов, тот обеспечит движение вперед. Правительство работает вместе с инвестором. Препятствий для оперативных работ нет. Это хороший опыт для белорусских строителей. Здесь работают белорусские строители. Они обеспечивают то количество зданий, и жилой фонд, и паркинги. Это очень важно. Для строителей важно иметь работу. Максимально создаются условия для людей, которые будут тут жить: дворы без машин, детские площадки. Возведение этих домов решает и жилищную проблему города. Ведется строительство метро. Мы планируем, что в течение двух лет эта ветка будет завершена».

В комплексе возведут три миллиона квадратных метров жилой недвижимости и коммерческих помещений. Строительство идет в 14-ти кварталах. В девяти из них уже продаются квартиры. К каждому будущему новосёлу – индивидуальный подход. Разработаны выгодные и понятные финансовые инструменты. И это инвестиции не просто в строительство, а инвестиции – в белорусские семьи, которым становится доступна беспроцентная рассрочка на 10 лет по цене аренды квартиры. Застройщик сделал всё возможное, чтобы большинство белорусских семей имело собственное жилье. 

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Теги: Минск
 
 
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Миллионы долларовых инвестиций и тысячи новых рабочих мест. В Минске возводят Международный финансовый центр. Он разместится на территории многофункционального...
 
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