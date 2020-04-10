Автомобильное топливо подешевеет с 12 апреля

Источник материала: ОНТ

С 12 апреля в Беларуси цены на дизельное топливо и автомобильный бензин подешевеют на 1 копейку. Об этом сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

Так, с 12 апреля 1 литр бензина АИ-92-К5-Евро будет стоить 1 рубль 72 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 82 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 4 копейки, ДТ — 1 рубль 82 копейки.





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