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Автомобильное топливо подешевеет с 12 апреля
Источник материала: ОНТ
С 12 апреля в Беларуси цены на дизельное топливо и автомобильный бензин подешевеют на 1 копейку. Об этом
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С 12 апреля в Беларуси цены на дизельное топливо и автомобильный бензин подешевеют на 1 копейку. Об этом сообщает пресс-служба «Белнефтехима». Так, с 12 апреля 1 литр...
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