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Неповиновение, оскорбление и угрозы расправой: лидские пограничники задержали шестерых нарушителей

11.04.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Неповиновение, оскорбление и угрозы расправой: лидские пограничники задержали шестерых нарушителей

Лидские пограничники задержали шестерых жителей приграничья за нарушение пограничного режима.

Ночью 9 апреля пограннаряд на участке заставы «Дотишки» сообщил о передвижении группы неизвестных вблизи госграницы. К указанному месту прибыли тревожная и маневренная группы, которые вскоре обнаружили шестерых мужчин. Вместо того, чтобы на требования пограничного наряда предъявить документы, молодые люди попытались скрыться на ближайшем хуторе.

Только один из шестерых нарушителей предъявил документы. Остальные отказались покидать «убежище», более того, в адрес пограничников посыпались угрозы и оскорбления. В результате к пятерым мужчинам была применена физическая сила и специальные средства.

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима, неповиновение законным требованиям должностных лиц, а также оказания сопротивления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за насилие либо угрозу должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Наказание – вплоть до 5 лет лишения свободы.

С начала года на участке Лидского погранотряда это 15-й случай неповиновения, все нарушители получили крупные штрафы.

 
 
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Лидские пограничники задержали шестерых жителей приграничья за нарушение пограничного режима. Ночью 9 апреля пограннаряд на участке заставы «Дотишки» сообщил о...
 

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