«Точная копия»: сын Арнольда Шварценеггера повторил знаменитое фото отца

Источник материала: ОНТ

22-летний Джозеф Байена – внебрачный сын голливудского актера Арнольда Шварценеггера – опубликовал в Instagram фото, повторив знаменитый снимок своего отца из 1960-х годов.







Подписчики Джозефа увидели в нем точную копию Арнольда Шварценеггера. Фанаты шутят, что фраза «I'll be back» из «Терминатора» нашла свое воплощение в сыне актера.





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