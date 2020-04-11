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«Точная копия»: сын Арнольда Шварценеггера повторил знаменитое фото отца
Источник материала: ОНТ
22-летний Джозеф Байена – внебрачный сын голливудского актера Арнольда Шварценеггера – опубликовал в Instagram фото, повторив знаменитый снимок своего отца из 1960-х годов.
Подписчики Джозефа увидели в нем точную копию Арнольда Шварценеггера. Фанаты шутят, что фраза «I'll be back» из «Терминатора» нашла свое воплощение в сыне актера.
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22-летний Джозеф Байена – внебрачный сын голливудского актера Арнольда Шварценеггера – опубликовал в Instagram фото, повторив знаменитый снимок своего отца из 1960-х...
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