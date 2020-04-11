 Пока нет дождя, жители города Бреста спасают деревья. Даже дети выходят

Источник материала: Виртуальный Брест

А в Московском районе г. Бреста продолжается акция «Полей дерево». Эстафету приняли жильцы многоквартирных жилых домов организаций собственников по улице Луцкой.





Радует, что у жителей нашего города такое бережное отношение к природе и готовность делать наш город уютнее и экологичнее.







Спасибо всем, кто вносит свой вклад в общее дело.

















Напоминаем, что принять участие может каждый - просто надо налить ведро воды и выйти во двор. Ваши дети с удовольствием оценят эту акцию, и будут любить и беречь природу. Не так уж и сложно, согласны?