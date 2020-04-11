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Пока нет дождя, жители города Бреста спасают деревья. Даже дети выходят

11.04.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

А в Московском районе г. Бреста продолжается акция «Полей дерево». Эстафету приняли жильцы многоквартирных жилых домов организаций собственников по улице Луцкой.

Пока нет дождя, жители города Бреста спасают деревья. Даже дети выходят

Радует, что у жителей нашего города такое бережное отношение к природе и готовность делать наш город уютнее и экологичнее.

Пока нет дождя, жители города Бреста спасают деревья. Даже дети выходят
 Пока нет дождя, жители города Бреста спасают деревья. Даже дети выходят

Спасибо всем, кто вносит свой вклад в общее дело.

Пока нет дождя, жители города Бреста спасают деревья. Даже дети выходят

Пока нет дождя, жители города Бреста спасают деревья. Даже дети выходят

Пока нет дождя, жители города Бреста спасают деревья. Даже дети выходят

Пока нет дождя, жители города Бреста спасают деревья. Даже дети выходят

Напоминаем, что принять участие может каждый - просто надо налить ведро воды и выйти во двор. Ваши дети с удовольствием оценят эту акцию, и будут любить и беречь природу. Не так уж и сложно, согласны?

Пока нет дождя, жители города Бреста спасают деревья. Даже дети выходят

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Теги: Брест
 
 
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  А в Московском районе г. Бреста продолжается акция «Полей дерево». Эстафету приняли жильцы многоквартирных жилых домов организаций собственников по улице...
 
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