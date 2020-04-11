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Пока нет дождя, жители города Бреста спасают деревья. Даже дети выходят
11.04.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
А в Московском районе г. Бреста продолжается акция «Полей дерево». Эстафету приняли жильцы многоквартирных жилых домов организаций собственников по улице Луцкой.
Радует, что у жителей нашего города такое бережное отношение к природе и готовность делать наш город уютнее и экологичнее.
Спасибо всем, кто вносит свой вклад в общее дело.
Напоминаем, что принять участие может каждый - просто надо налить ведро воды и выйти во двор. Ваши дети с удовольствием оценят эту акцию, и будут любить и беречь природу. Не так уж и сложно, согласны?
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