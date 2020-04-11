ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жена Брюса Уиллиса отреагировала на фото мужа с Деми Мур в пижамах

11.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Жена Брюса Уиллиса отреагировала на фото мужа с Деми Мур в пижамах

Эмма Хеминг – супруга Брюса Уиллиса – впервые опубликовала в Instagram фото после того, как снимок с ее мужем и Деми Мур стал вирусным в Сети. Об этом рассказывает Independent.

Актер, известный своей ролью в боевике «Крепкий орешек», позировал с бывшей женой в полосатых пижамах. Одна из их дочерей, Таллула Уиллис, опубликовала фото в Instagram.

Хеминг подтвердила, что не была рядом с супругом, оставив комментарий «Семейные узы в лучшем виде. Скучаю по вам, ребята».

Теперь Эмма приняла участие в флешмобе #FirstPictureChallenge – актриса поделилась первой совместной фотографией с Брюсом Уиллисом.

Хеминг пояснила свой пост следующим комментарием: «Крепкий орешек и я – декабрь 2007 года. Видно, насколько СИЛЬНО он в меня влюблен».

В марте Брюс и Эмма отметили 11-летие жизни в браке.


Брюс Уиллис и Деми Мур были парой с 1987 по 2000 год. У звездных актеров три дочери: Таллула (26 лет), Скаут ЛаРу (28 лет) и Румер (31 год).

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эмма Хеминг – супруга Брюса Уиллиса – впервые опубликовала в Instagram фото после того, как снимок с ее мужем и Деми Мур стал вирусным в Сети. Об этом рассказывает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топливо на АЗС в Беларуси с 12 апреля дешевеет на 1 копейку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика