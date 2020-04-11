Жена Брюса Уиллиса отреагировала на фото мужа с Деми Мур в пижамах

Источник материала: ОНТ

Эмма Хеминг – супруга Брюса Уиллиса – впервые опубликовала в Instagram фото после того, как снимок с ее мужем и Деми Мур стал вирусным в Сети. Об этом рассказывает Independent.

Актер, известный своей ролью в боевике «Крепкий орешек», позировал с бывшей женой в полосатых пижамах. Одна из их дочерей, Таллула Уиллис, опубликовала фото в Instagram.

Хеминг подтвердила, что не была рядом с супругом, оставив комментарий «Семейные узы в лучшем виде. Скучаю по вам, ребята».

Теперь Эмма приняла участие в флешмобе #FirstPictureChallenge – актриса поделилась первой совместной фотографией с Брюсом Уиллисом.

Хеминг пояснила свой пост следующим комментарием: «Крепкий орешек и я – декабрь 2007 года. Видно, насколько СИЛЬНО он в меня влюблен».

В марте Брюс и Эмма отметили 11-летие жизни в браке.





Брюс Уиллис и Деми Мур были парой с 1987 по 2000 год. У звездных актеров три дочери: Таллула (26 лет), Скаут ЛаРу (28 лет) и Румер (31 год).

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