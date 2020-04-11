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«Цель 99. Дом без отходов»: ОНТ запускает цикл научно-популярных документальных фильмов

11.04.2020 08:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Цель 99. Дом без отходов»: ОНТ запускает цикл научно-популярных документальных фильмов

Есть ли вторая жизнь у использованных вещей? Как правильно сортировать мусор и, главное, зачем? Ответы на эти и другие популярные вопросы можно найти в цикле научно-популярных документальных фильмов «Цель 99. Дом без отходов». Уже сегодня в эфире ОНТ.

Тема обращения с мусором остро стоит во всём мире. Беларусь – не исключение. И лишь каждый из нас в силах повлиять, как минимум, на количество отходов, которое скапливается в домах. 

Документальные фильмы будут выходить каждую субботу в утреннем эфире телеканала ОНТ. 

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Есть ли вторая жизнь у использованных вещей? Как правильно сортировать мусор и, главное, зачем? Ответы на эти и другие популярные вопросы можно найти в цикле...
 
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