«Цель 99. Дом без отходов»: ОНТ запускает цикл научно-популярных документальных фильмов

Источник материала: ОНТ

Есть ли вторая жизнь у использованных вещей? Как правильно сортировать мусор и, главное, зачем? Ответы на эти и другие популярные вопросы можно найти в цикле научно-популярных документальных фильмов «Цель 99. Дом без отходов». Уже сегодня в эфире ОНТ.

Тема обращения с мусором остро стоит во всём мире. Беларусь – не исключение. И лишь каждый из нас в силах повлиять, как минимум, на количество отходов, которое скапливается в домах.

Документальные фильмы будут выходить каждую субботу в утреннем эфире телеканала ОНТ.

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