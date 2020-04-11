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В магазинах появились батоны, «консервированные спиртом». Продавцы говорят — это мера профилактики ОРВИ
Источник материала: Партизан
На прилавках одного из столичных объектов торговли в Сухарево горожане обнаружили необычное хлебобулочное изделие. На упаковке товара указано, что батон «консервирован спиртом». Фотографию читатели прислали в редакцию агентства «Минск-Новости».
— Приобрели в магазине батон, консервированный спиртом. Тут же поинтересовались у продавцов, с каких пор хлебобулочные изделия обрабатывают алкоголем. На что получили ответ, мол производитель реагирует на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию. При этом ответ продавщицы звучал вполне серьезно, она не шутила, — рассказывает покупатель.
За разъяснениями мы обратились в Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. И вот что нам ответили:
— Действительно, один из столичных хлебозаводов освоил производство батона, консервированного спиртом. И уже несколько лет выпускает такую продукцию. Речь идет о технологии упаковывания готового изделия, которую разработали белорусские ученые, — рассказали в ведомстве.
Сначала готовый хлеб охлаждают, затем помещают в специальную камеру, где под упаковку изделия впрыскивается небольшая доза спирта. По словам специалистов ГУПРа, такая технология позволяет увеличить срок хранения хлеба с 4-5 до 10-11 дней.
Как нам пояснили, сегодня весь хлеб и батон, который поставляется на прилавки магазинов, упаковывается в пленку. Это достаточная мера для того, чтобы покупатель получал безопасный товар. В ближайшее время хлебозаводы планируют перейти на биоразлагаемую упаковку.
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В магазинах появились батоны, «консервированные спиртом». Продавцы говорят — это мера профилактики ОРВИ
На прилавках одного из столичных объектов торговли в Сухарево горожане обнаружили необычное хлебобулочное изделие. На упаковке товара указано, что батон...
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