В магазинах появились батоны, «консервированные спиртом». Продавцы говорят — это мера профилактики ОРВИ









— Приобрели в магазине батон, консервированный спиртом. Тут же поинтересовались у продавцов, с каких пор хлебобулочные изделия обрабатывают алкоголем. На что получили ответ, мол производитель реагирует на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию. При этом ответ продавщицы звучал вполне серьезно, она не шутила, — рассказывает покупатель.





За разъяснениями мы обратились в Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. И вот что нам ответили:





— Действительно, один из столичных хлебозаводов освоил производство батона, консервированного спиртом. И уже несколько лет выпускает такую продукцию. Речь идет о технологии упаковывания готового изделия, которую разработали белорусские ученые, — рассказали в ведомстве.





Сначала готовый хлеб охлаждают, затем помещают в специальную камеру, где под упаковку изделия впрыскивается небольшая доза спирта. По словам специалистов ГУПРа, такая технология позволяет увеличить срок хранения хлеба с 4-5 до 10-11 дней.





Как нам пояснили, сегодня весь хлеб и батон, который поставляется на прилавки магазинов, упаковывается в пленку. Это достаточная мера для того, чтобы покупатель получал безопасный товар. В ближайшее время хлебозаводы планируют перейти на биоразлагаемую упаковку.