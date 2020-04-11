Кристина Резцова отказалась от предложения матери выступать за сборную Беларуси

- Зимой вы говорили, что с Кристиной обсуждали возможность смены гражданства. А с Дарьей Виролайнен не поднимали эту тему?





- Нет, не обсуждали. А насчет Кристины — я считала, что в команде к ней неправильное отношение. Если мама что-то говорит и высказывает, то к маме и обратитесь. Зачем трогать детей? Они у меня большие трудяги, правильно воспитанные, их нельзя трогать. Я за своих детей глотку порву, но я их никуда не пихаю. Они самостоятельные, с первого класса трудятся не покладая рук. Даша закончила школу почти на отлично, Кристина и Василиса на "четыре" и "пять". Не надо их за счет маминых высказываний оскорблять и тем более гнать из команды.





Sport24 . Поэтому я ей предложила перейти в команду Беларуси, там как раз Королькевич работал. К тому же там выступают наши советские девчонки, может, проще было бы готовиться к Олимпиаде. Но она мне ответила: "Нет, мама, я патриотка своей страны и буду работать здесь". У нее сильный характер, и она готова бороться даже в той ситуации, где много негатива, — сказала Резцова-старшая в интервью



