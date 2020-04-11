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Маша и Медведь рассказали, как весело проводить время дома
Источник материала: СТВ
Новости России. Главные герои популярного российского мультсериала придумали множество идей, которые помогут интересно провести время дома.
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А немного ранее студия Анимаккорд выпустила ещё одно занятное
Кстати, вы знаете, как выглядят девочки, подарившие свои голоса Маше?
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Новости России. Главные герои популярного российского мультсериала придумали множество идей, которые помогут интересно провести время дома. В ролике Маша...
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