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Маша и Медведь рассказали, как весело проводить время дома

11.04.2020 11:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Главные герои популярного российского мультсериала придумали множество идей, которые помогут интересно провести время дома. 

В ролике Маша предложила посмотреть мультики, сделать смешные фотографии или снять ролики и делиться ими с друзьями в соцсетях, организовать театральные постановки, порисовать. 

Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса 

Маша и Медведь рассказали, как весело проводить время дома
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Маша и Медведь» 

А немного ранее студия Анимаккорд выпустила ещё одно занятное видео о том, что если нужно находиться дома, можно сделать много полезных дел. Например, навести порядок, приготовить поесть и сделать зарядку. 

Маша и Медведь рассказали, как весело проводить время дома
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Маша и Медведь» 

Кстати, вы знаете, как выглядят девочки, подарившие свои голоса Маше? 

Посмотреть на Алину Кукушкину и Варвару Саранцеву можно здесь

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Новости России. Главные герои популярного российского мультсериала придумали множество идей, которые помогут интересно провести время дома.  В ролике Маша...
 
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