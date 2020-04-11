Трагедия в минском метро 11.04.11: «Вдруг исчез свет, а потом раздался взрыв»

пообщалась с женщиной, которая была в тот день в метро, и узнала, как все произошло и что никогда не уйдет из памяти. Корреспондент агентства «Минск-Новости»с женщиной, которая была в тот день в метро, и узнала, как все произошло и что никогда не уйдет из памяти.





В тот день 15 наших граждан, которые любили, надеялись, строили планы, по воле злого рока не вернулись к своим родным и близким, а более 400 человек пострадали, получив ранения разной степени тяжести.





Преподаватель музыки гимназии № 1 Минска Маргарита Чернышева до сих пор хранит металлический осколок и пальто, в котором он застрял и которое сохранило ей ногу. И сегодня, оказываясь в метро, она всякий раз вспоминает о том событии и особенно остро осознает ценность и уязвимость жизни.





— Я тогда воспользовалась метро, возвращаясь домой из поликлиники. Стояла на платформе, как вдруг исчез свет, а потом раздался взрыв, — рассказывает Маргарита. — Я находилась недалеко от места, где сработало взрывное устройство, и меня уберегла колонна. Позже в ткани пальто нашла застрявший большой металлический осколок. А в ногу попал поменьше, тогда я этого даже не заметила. Подумала, что случилась техническая авария. Вместе с другими пассажирами развернулась в противоположную от взрыва сторону и пошла к выходу. По дороге натыкалась на открытые сумки, которые валялись на перроне, кое-где были следы крови. Впереди меня двое мужчин поддерживали третьего, который, обхватив их за шеи, прыгал на одной ноге. Люди шли медленно, молча и организованно. Когда кто-то из пассажиров начал поторапливать, его тотчас же осадили: «Прекратите истерить». Мне кажется, волю эмоциям многие дали уже наверху, когда увидели подъезжающие машины скорой помощи, МЧС…





На выходе из метро вдруг почувствовала: в ноге, ближе к бедру, что-то торчит. Позвонила мужу, и он на такси немедленно примчался. Хотелось поскорее попасть домой и самостоятельно вытащить застрявший осколок: у меня еще ничего не болело. Но Сергей настоял, чтобы мы сели в машину скорой помощи. С нами ехала девушка, у которой ноги были в крови, она стонала, ей кололи обезболивающее. Когда прибыли в больницу скорой медицинской помощи, сама я выйти уже не могла — сильно отекла нога. Мобильный отключила, не подозревая о том, что очень быстро на новостных ресурсах опубликовали списки пострадавших, среди которых была и я. Родные, увидев мою фамилию, сходили с ума. А когда выяснилось, что я в относительном порядке, то не только семья, но и коллеги, ученики, их родители окружили меня исключительной любовью, заботой и вниманием.





Около месяца провела на больничном: рана заживала медленно. Мне выплатили страховку, компенсацию — этих денег хватило на лечение. На моей медкарточке в поликлинике было указано, что я пострадала от теракта 11 апреля, поэтому легко попадала к любому врачу. Воспользовалась тогда и предоставленным правом бесплатно отдохнуть в санатории. Сегодня от ранения на ноге остался лишь небольшой след…





Первый год после случившегося оказался тяжелым из-за изменившегося восприятия. Я боялась заходить в транспорт. Когда рядом раздавался громкий звук, машинально приседала. Что-то странное всплывало из глубин подсознания. Не могла, например, красить ногти в темный цвет. На судебные заседания не ходила, на это просто не было сил. Но, может, из-за того, что я многократно рассказывала о пережитом коллегам, знакомым, друзьям, даже ученикам, страх постепенно исчез. Как-то меня, как очевидца трагедии, пригласили на один из телеканалов вместе с одной женщиной. Физически она пострадала несильно, но психологическая травма оказалась серьезной. Мы около года с ней общались, и она никак не могла выйти из депрессии.





Думаю, преодолеть тяжелые воспоминания мне очень помогло рождение дочери Софии, которая появилась на свет осенью 2012 года после 15 лет брака. Радость материнства перекрыла все остальное.





Я не суеверный человек. Но расцениваю как некий знак странное совпадение. 11 апреля — день рождения моего отца. В 2011-м его уже не было с нами. Накануне случившегося он приснился маме. Иногда думаю: может, это папа в тот день отвел от меня беду?..







