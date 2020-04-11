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Второй матч финальной серии. Команда Президента Беларуси играет с хоккеистами Минской области

11.04.2020 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Второй матч финальной серии. 11 апреля на льду «Олимпик-Арены» команда Президента Беларуси играет с хоккеистами Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно сегодня решится судьба главного трофея соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Турнир проводится в 13-й раз.

Второй матч финальной серии. Команда Президента Беларуси играет с хоккеистами Минской области

Второй матч финальной серии. Команда Президента Беларуси играет с хоккеистами Минской области

Второй матч финальной серии. Команда Президента Беларуси играет с хоккеистами Минской области

Второй матч финальной серии. Команда Президента Беларуси играет с хоккеистами Минской области

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Новости Беларуси. Второй матч финальной серии. 11 апреля на льду «Олимпик-Арены» команда Президента Беларуси играет с хоккеистами Минской области, сообщили в...
 
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