Второй матч финальной серии. Команда Президента Беларуси играет с хоккеистами Минской области

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Второй матч финальной серии. 11 апреля на льду «Олимпик-Арены» команда Президента Беларуси играет с хоккеистами Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно сегодня решится судьба главного трофея соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Турнир проводится в 13-й раз.















