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Праздничное богослужение у католиков пройдёт онлайн: во сколько начнётся трансляция

11.04.2020 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Католики готовятся к Пасхе. 11 апреля освящаются продукты к праздничному столу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне представители Минздрава рекомендовали верующим ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью других людей и по возможности воздержаться от походов в храмы. Благословение перешло в дистанционный формат. Для прихожан подготовлена специальная молитва, которую может прочесть старейший член семьи.

Праздничное богослужение у католиков пройдёт онлайн: во сколько начнётся трансляция

На сайте Минско-Могилевской архиепархии Римско-католического костела даны также советы о том, как подготовиться к участию онлайн в богослужении в святую ночь Воскресения Господня. Его покажут на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Начало трансляции из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске в 21.45.

Праздничное богослужение у католиков пройдёт онлайн: во сколько начнётся трансляция

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Католики готовятся к Пасхе. 11 апреля освящаются продукты к праздничному столу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне...
 
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