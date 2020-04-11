Праздничное богослужение у католиков пройдёт онлайн: во сколько начнётся трансляция

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Католики готовятся к Пасхе. 11 апреля освящаются продукты к праздничному столу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне представители Минздрава рекомендовали верующим ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью других людей и по возможности воздержаться от походов в храмы. Благословение перешло в дистанционный формат. Для прихожан подготовлена специальная молитва, которую может прочесть старейший член семьи.





На сайте Минско-Могилевской архиепархии Римско-католического костела даны также советы о том, как подготовиться к участию онлайн в богослужении в святую ночь Воскресения Господня. Его покажут на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Начало трансляции из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске в 21.45.



