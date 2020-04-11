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Новый модный флешмоб с подушками захватил весь Интернет

11.04.2020 14:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый модный флешмоб с подушками захватил весь Интернет

Соцсети захватил новый модный флешмоб. Пользователи по всему миру выкладывают фото с подушками.

Участниками флеш-моба стали скучающие дома из-за карантина и самоизоляции люди. Из подушек они создают платья для себя и своих детей. 

Публикуемые фотографии пользователи Сети объединяют тегом #pillowchallenge, а также #stayathome.

К слову, пользователи реагируют на такой креатив по-разному. Кто-то считает, что люди начали деградировать. Некоторые предлагают заниматься полезными делами в свободное время.


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Соцсети захватил новый модный флешмоб. Пользователи по всему миру выкладывают фото с подушками. Участниками флеш-моба стали скучающие дома из-за карантина и...
 
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