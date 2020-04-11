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Крутой пёс. Собака помогает хозяйке во время удалённой работы
Источник материала: СТВ
Очень многие люди обожают котиков, этих милых, маленьких, пушистых созданий. Однако не стоит забывать, что лучшими друзьями человека признаны собаки. Эти дружелюбные и весёлые животные никогда не бросят своего хозяина в беде.
Тем, кто сегодня работает удалённо, приходится организовывать себе рабочее место, выгонять в другие комнаты супругов с детьми и иным образом отвоёвывать возможность нормально работать.
И даже в этом деле собаки готовы помочь. Так сестра одного из пользователей Reddit
Пользователи соцсетей похвалили хорошего мальчика и в шутку поинтересовались относительно зарплаты новоиспечённого сотрудника.
Кстати, недавно мы собрали несколько фотографий, которые показывают превращение питомцев из крошечных пушистых комочков в гордых животных.
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Очень многие люди обожают котиков, этих милых, маленьких, пушистых созданий. Однако не стоит забывать, что лучшими друзьями человека признаны собаки. Эти...
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