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ОПЕК+ согласовала новую сделку по нефти
Источник материала: СТВ
Новости мира. ОПЕК+ согласовала новую сделку по нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она будет действовать два года, в ней принимают участие 23 страны. В ближайшие месяцы сокращение добычи составит 10 млн баррелей в сутки.
Стало известно и о завершении переговоров по энергетике «Большой двадцатки». Во время встречи, которая проходила в формате вебинара, ожидаемый вопрос о добровольном сокращении добычи нефти даже не поднимался. Кроме того, некоторые страны попросили не драматизировать ситуацию с кризисом на нефтяном рынке.
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Новости мира. ОПЕК+ согласовала новую сделку по нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она будет действовать два года, в ней принимают участие 23 страны....
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