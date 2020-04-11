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11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

11.04.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается во всем мире 11 апреля. Эта дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. В этот памятный день во всем мире вспоминают погибших, проводят мероприятия и встречи бывших узников.

Первый концентрационный лагерь в нацистской Германии начал действовать в марте 1933 года в Дахау, а в последующие годы фашисты создали огромную сеть таких же лагерей (более 14 тысяч), превращенных в места организованного систематического убийства миллионов людей.

Во время оккупации на территории Беларуси фашисты организовали около 250 лагерей военнопленных и 350 лагерей, тюрем, других мест принудительного содержания гражданского населения. Лагерь смерти Тростенец по количеству жертв (более 206 тысяч человек) считается одним из крупнейших в Европе. В марте 1944 года в лагеря смерти, организованные нацистами возле населенных пунктов Озаричи, Подосинник и Дерть, было согнано около 50 000 человек: стариков, детей, женщин, инвалидов. В этих лагерях, до освобождения их 65-й армией 1-го Белорусского фронта, погибло от 9 до 13 тысяч человек (некоторые исследователи даже указывают 20 тысяч жертв). В материалах Нюрнбергского процесса назывались цифры освобожденных: детей до 13 лет — 15 960 человек, нетрудоспособных женщин — 13 072 и стариков — 4 448.

Всего же на всех подконтрольных гитлеровцам территориях содержалось в концлагерях и тюрьмах 18 миллионов человек, более 11 миллионов из них были уничтожены. Среди погибших — 5 млн граждан СССР, а также 6 миллионов евреев из разных стран. Каждый пятый узник был ребенком.                                                                                                                                       

Около 26 тысяч бывших узников концлагерей сейчас живут в Беларуси, из них 43 — в Глусском районе.

 
 
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Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается во всем мире 11 апреля. Эта дата установлена в память об интернациональном восстании...
 
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