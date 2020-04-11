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Парень показал оригинальный способ заниматься спортом дома. Для этого нужна собака и ящик (ВИДЕО)

11.04.2020 15:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парень показал оригинальный способ заниматься спортом дома. Для этого нужна собака и ящик (ВИДЕО)

Чтобы заниматься спортом, не обязательно идти в тренажерный зал. Это можно делать и в домашних условиях. В сеть попало видео, на котором парень демонстрирует необычный способ оставаться в форме, не выходя из дома, пишет ridus.ru.

На видео – молодой человек отжимается от ящика, лежащего на полу. Задача усложнена живым грузом – на плечах парня разместился щенок ретривера. Интернет-пользователи высказали сожаление в комментариях, что этот способ не является универсальным: «Веса моего пекинеса достаточно только для махов руками в стороны», «А у меня кот. И он тренирует только мое терпение, когда орет по ночам, требуя еды!», «Боюсь, моя собачка раздавит меня, если я попробую повторить это!».


 

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Чтобы заниматься спортом, не обязательно идти в тренажерный зал. Это можно делать и в домашних условиях. В сеть попало видео, на котором парень демонстрирует...
 
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