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ФПБ предлагает установить ограничения по ценам на социально значимые товары

11.04.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Рост цен на продукты обсуждали в программе «Большой город».

В последние недели наблюдается рост цен – тот же чеснок, имбирь, лимон продают по каким-то космическим ценам. Как вы это отслеживаете, принимаете ли какие-то меры?

ФПБ предлагает установить ограничения по ценам на социально значимые товары

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Профсоюзы давно уже работают над этой темой. И глава государства неоднократно и поручал профсоюзам следить за ценами, и мы даём информацию каждый месяц. Один раз в месяц мы снимаем цены по многим позициям. Но с учётом роста цен на определённые виды товаров, еженедельно, по четвергам мы снимаем по 15 товарам основным нашим – это цены, которые являются теми, которые пользуются большим спросом. В том числе, помимо товаров общего пользования, мы ещё снимаем цены на определённые лекарственные средства, для того чтобы видеть тенденцию.

Рост наблюдается. Причём, он еженедельный. Даже такой продукт, как соль, практически каждую неделю дрожает на 2,5%. Крупы, окоторых сегодня много говорится, лимон, имбирь. Сегодня готовится информация и мы эту информацию собираем, аккумулируем, и по регионам, губернаторам, мэру города Минска Федерация профсоюзов Беларуси доводит те цены, которые есть. И мы видим, что даже перекосы по областям – они тоже существуют. То есть мы видим, что, всё-таки, здесь есть искусственное завышение цены: в разных регионах цена может быть абсолютно разная.

Готовится докладная записка на правительство о том, что будем делать с ценами. Наше предложение – это выбрать группу продуктов, скажем, социально значимых продуктов, на которые мы предлагаем установить некие ограничения. Сегодня много споров о том, что это приведёт к дефициту товара – это тоже одна из сторон такая медали нехорошая. Но, в любом случае, мы должны понимать, что социальная группа продуктов – условно, молоко, хлеб, какие-то крупы – цена должна сдерживаться. Потому что это те продукты, которыесегодня востребованы у людей. Ив данной ситуации – ситуация не совсем благоприятная – ряд предприятий либо уже перешли, либо планируют переходить на две третьих, на простой, на неполную рабочую неделю. Зарплаты у людей, к сожалению, снижаются и мы понимаем, что вот эти социально значимые товары, как раз, будут более востребованы.

Также эксперт рассказал:

– введены страховки для медиков: как получить

– как нанимателю правильно перевести сотрудников на дистанционную работу

– что делать сотрудникам, которые хотят работать дистанционно

– какие будут скидки на отдых в санаториях профсоюзов

Смотрите 12 апреля в 10.15 на СТВ.

Люди в материале: Александр Щекович

 
Теги: Минск
 
 
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Рост цен на продукты обсуждали в программе «Большой город». В последние недели наблюдается рост цен – тот же чеснок, имбирь, лимон продают по каким-то космическим...
 
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