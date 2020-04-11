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ФПБ предлагает установить ограничения по ценам на социально значимые товары
Источник материала: СТВ
Рост цен на продукты обсуждали в программе
В последние недели наблюдается рост цен – тот же чеснок, имбирь, лимон продают по каким-то космическим ценам. Как вы это отслеживаете, принимаете ли какие-то меры?
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Готовится докладная записка на правительство о том, что будем делать с ценами. Наше предложение – это выбрать группу продуктов, скажем, социально значимых продуктов, на которые мы предлагаем установить некие ограничения. Сегодня много споров о том, что это приведёт к дефициту товара – это тоже одна из сторон такая медали нехорошая. Но, в любом случае, мы должны понимать, что социальная группа продуктов – условно, молоко, хлеб, какие-то крупы – цена должна сдерживаться. Потому что это те продукты, которыесегодня востребованы у людей. Ив данной ситуации – ситуация не совсем благоприятная – ряд предприятий либо уже перешли, либо планируют переходить на две третьих, на простой, на неполную рабочую неделю. Зарплаты у людей, к сожалению, снижаются и мы понимаем, что вот эти социально значимые товары, как раз, будут более востребованы.
Также эксперт рассказал:
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Смотрите 12 апреля в 10.15 на СТВ.
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Рост цен на продукты обсуждали в программе «Большой город». В последние недели наблюдается рост цен – тот же чеснок, имбирь, лимон продают по каким-то космическим...
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