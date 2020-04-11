ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сотрудники Лондонского зоопарка начали вести видеодневники животных

11.04.2020 15:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В Лондонском зоопарке начали вести видеодневники животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Лондонского зоопарка начали вести видеодневники животных

Впервые после Второй мировой войны старейший научный зоологический парк в мире закрылся для посетителей: там объявлен карантин. В связи с этим сотрудникам приходится самостоятельно развлекать более 20 тысяч обитателей зоопарка. Теперь дважды в неделю работники проводят онлайн-трансляции кормления животных, а также игр с ними. Более того, некоторых четвероногих даже обучают новым трюкам. Забавные видео стали обретать все большую популярность в сети. И это неудивительно, ведь от милых зверьков так сложно оторвать взгляд.

Сотрудники Лондонского зоопарка начали вести видеодневники животных

Сотрудники Лондонского зоопарка начали вести видеодневники животных

Сотрудники Лондонского зоопарка начали вести видеодневники животных

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. В Лондонском зоопарке начали вести видеодневники животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика