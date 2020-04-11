Во время распределения имущества после смерти гражданина могут возникать самые сложные и неожиданные ситуации. Одна из них – это смерть одного из наследников в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Очень часто к нотариусу обращаются граждане с таким, примерно, вопросом: моя мама умерла в августе 2019 года. Я подал заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону, как и положено, в течение шести месяцев со дня ее смерти. Кроме меня у матери был еще один наследник – ее сын, но он умер в январе 2020 года, не успев обратиться к нотариусу, проживал в другой области. Брат был женат, но детей не было. Когда я обратился к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство, нотариус мне пояснила, что супруга моего покойного брата имеет право обратиться вместо него за оформлением наследства и срок для подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство ей продлевается на три месяца. Правильно ли это?
Да, правильно. Такое наследование называется наследованием в порядке наследственной трансмиссии.
Что же собой представляет наследственная трансмиссия?
Суть наследственной трансмиссии состоит в следующем: если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам. Причем к наследованию в порядке наследственной трансмиссии вместо умершего наследника могут призываться его наследники как по закону, так и по завещанию.
Наследнику умершего наследника переходит право на принятие лишь той части наследства, которая причиталась последнему.
Если у умершего наследника несколько наследников, то доля, которая причиталась бы умершему наследнику, если бы он был жив, делится между ними.
Если же наследник умер после открытия наследства, но до своей смерти успел его принять, то наследственной трансмиссии не происходит. Причитающееся ему наследственное имущество включается в состав его собственного наследственного имущества.
Наследованию в порядке наследственной трансмиссии присущи следующие особенности:
а) наследник, умерший после открытия наследства и не успевший его принять, должен был при жизни быть призванным к наследованию по любому из оснований, т.е. либо по завещанию, либо по закону.
Правила о наследственной трансмиссии не применяются, когда призвания к наследованию не было, умерший наследник был лишен права наследования, успел при жизни отказаться от наследства и т.д.
б) право умершего наследника на принятие части наследства в качестве обязательной доли к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии не переходит.
Это связано с тем, что право наследника на обязательную долю тесно связано с его личностью и предусмотрено для защиты именно его прав, а не прав возможных наследников.
в) право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти наследника, не успевшего принять наследство наследодателя.
Иными словами, такое право не становится частью наследства, оставленного умершим наследником.
В связи с этим наследник умершего наследника может:
принять и наследство наследодателя, право на принятие которого вместо умершего наследника перешло к нему в порядке наследственной трансмиссии, и наследство, оставшееся ему как наследнику умершего наследника;
принять одно из этих двух наследств и отказаться от другого;
не принять оба.
г) право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не возникает также, если имеется
д) поскольку право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследственного имущества умершего наследника, то, если наследник, призванный к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, умер, не успев принять это наследство, право на принятие такого наследства к наследникам последнего не переходит.
Каковы сроки для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии?
По общему правилу наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Но если оставшаяся после смерти наследника часть срока для принятия наследства составляет менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев. Таким образом, у наследников умершего наследника в любом случае на принятие наследства остается не менее трех месяцев.
По истечении срока для принятия наследства, т.е. в случае пропуска такого срока, в том числе удлиненного, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство. Это возможно, если суд найдет причины пропуска этого срока уважительными. В частности, если суд установит, что срок был пропущен потому, что наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства. При этом должно быть соблюдено условие: такой наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска отпали.
Если наследник, не принявший наследство, умер после истечения срока, установленного для принятия наследства, и при жизни не подал заявление в суд о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, наследование в порядке наследственной трансмиссии не возникает, поскольку восстановление пропущенного срока принятия наследства возможно только по заявлению самого наследника.
Следует иметь ввиду, что наследство может быть принято наследником умершего наследника без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников основного наследодателя.
И еще хочется обратить внимание на один немаловажный момент – это ответственность по долгам.
Наследник, принявший наследство в результате наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало. При этом по долгам умершего наследника он этим имуществом не отвечает.
Поэтому на наследство, полученное наследником в порядке наследственной трансмиссии, обратить требования кредиторов о погашении долгов умершего наследника нельзя.
Наталия Говор,
нотариус Гродненского нотариального округа,
член Союза юристов.