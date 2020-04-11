Источник материала: Ивьевский край

Во время распределения имущества после смерти гражданина могут возникать самые сложные и неожиданные ситуации. Одна из них – это смерть одного из наследников в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Очень часто к нотариусу обращаются граждане с таким, примерно, вопросом: моя мама умерла в августе 2019 года. Я подал заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону, как и положено, в течение шести месяцев со дня ее смерти. Кроме меня у матери был еще один наследник – ее сын, но он умер в январе 2020 года, не успев обратиться к нотариусу, проживал в другой области. Брат был женат, но детей не было. Когда я обратился к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство, нотариус мне пояснила, что супруга моего покойного брата имеет право обратиться вместо него за оформлением наследства и срок для подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство ей продлевается на три месяца. Правильно ли это?

Да, правильно. Такое наследование называется наследованием в порядке наследственной трансмиссии.

Что же собой представляет наследственная трансмиссия?

Суть наследственной трансмиссии состоит в следующем: если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам. Причем к наследованию в порядке наследственной трансмиссии вместо умершего наследника могут призываться его наследники как по закону, так и по завещанию.

Наследнику умершего наследника переходит право на принятие лишь той части наследства, которая причиталась последнему.

Если у умершего наследника несколько наследников, то доля, которая причиталась бы умершему наследнику, если бы он был жив, делится между ними.

Наследование в порядке наследственной трансмиссии происходит только в том случае, если имеются достоверные факты того, что умерший наследник не принимал наследство после наследодателя ни путем подачи нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, ни фактическим вступлением во владение или управление наследственным имуществом (принятие мер к сохранению имущества, произведение расходов за свой счет на его содержание и т.д.)

Если же наследник умер после открытия наследства, но до своей смерти успел его принять, то наследственной трансмиссии не происходит. Причитающееся ему наследственное имущество включается в состав его собственного наследственного имущества.

Наследованию в порядке наследственной трансмиссии присущи следующие особенности:

а) наследник, умерший после открытия наследства и не успевший его принять, должен был при жизни быть призванным к наследованию по любому из оснований, т.е. либо по завещанию, либо по закону.

Правила о наследственной трансмиссии не применяются, когда призвания к наследованию не было, умерший наследник был лишен права наследования, успел при жизни отказаться от наследства и т.д.

б) право умершего наследника на принятие части наследства в качестве обязательной доли к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии не переходит.

Это связано с тем, что право наследника на обязательную долю тесно связано с его личностью и предусмотрено для защиты именно его прав, а не прав возможных наследников.

в) право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти наследника, не успевшего принять наследство наследодателя.

Иными словами, такое право не становится частью наследства, оставленного умершим наследником.

В связи с этим наследник умершего наследника может:

принять и наследство наследодателя, право на принятие которого вместо умершего наследника перешло к нему в порядке наследственной трансмиссии, и наследство, оставшееся ему как наследнику умершего наследника;

принять одно из этих двух наследств и отказаться от другого;

не принять оба.

г) право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не возникает также, если имеется завещание наследодателя, в котором он подназначил другого наследника на случай, если наследник умрет, не успев принять наследство.

д) поскольку право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследственного имущества умершего наследника, то, если наследник, призванный к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, умер, не успев принять это наследство, право на принятие такого наследства к наследникам последнего не переходит.

Каковы сроки для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии?

По общему правилу наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Но если оставшаяся после смерти наследника часть срока для принятия наследства составляет менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев. Таким образом, у наследников умершего наследника в любом случае на принятие наследства остается не менее трех месяцев.

По истечении срока для принятия наследства, т.е. в случае пропуска такого срока, в том числе удлиненного, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство. Это возможно, если суд найдет причины пропуска этого срока уважительными. В частности, если суд установит, что срок был пропущен потому, что наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства. При этом должно быть соблюдено условие: такой наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска отпали.

Если наследник, не принявший наследство, умер после истечения срока, установленного для принятия наследства, и при жизни не подал заявление в суд о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, наследование в порядке наследственной трансмиссии не возникает, поскольку восстановление пропущенного срока принятия наследства возможно только по заявлению самого наследника.

Следует иметь ввиду, что наследство может быть принято наследником умершего наследника без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников основного наследодателя.

И еще хочется обратить внимание на один немаловажный момент – это ответственность по долгам.

Наследник, принявший наследство в результате наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало. При этом по долгам умершего наследника он этим имуществом не отвечает.

Поэтому на наследство, полученное наследником в порядке наследственной трансмиссии, обратить требования кредиторов о погашении долгов умершего наследника нельзя.

Наталия Говор,

нотариус Гродненского нотариального округа,

член Союза юристов.