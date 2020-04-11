Канадская Inkas представила бронированный вариант Lincoln Navigator

Источник материала: Tut.by

Базирующаяся в Онтарио компания Inkas специализируется на изготовлении защищенных автомобилей — в последнее время портфолио канадцев пополняют в основном роскошные кроссоверы и внедорожники. Так, в прошлом году фирма уже занималась бронированием Bentley Bentayga, Cadillac Escalade и Mercedes G-класса , а теперь подготовила соответствующий комплекс доработок для Lincoln Navigator.





Напомним, что Navigator в нынешнем виде был представлен три года назад. Разумеется, на подробности компания Inkas очень скупа, ведь информацией могут воспользоваться злоумышленники. Известно, что внедорожник скрытого бронирования защищен по стандарту BR6/VR6 и способен противостоять выстрелам из стрелкового оружия пулями калибра 7,62 мм и выдерживать подрыв двух ручных гранат DM1 под днищем.









За основу взята удлиненная модификация Navigator, для защиты обитателей которого использованы броневые листы и пулестойкие многослойные стекла. Имеется усиленная защита крыши и дверных петель, а вместе с установкой брони Inkas также проводит усиление и доработку подвески.





Остальное — за доплату: на машину могут быть установлены более мощные тормоза, система автоматического пожаротушения, интерком (переговорное устройство) и шины, позволяющие продолжить движение после пробоя. Турбодвигатель 3.5 V6 (450 л.с.) и 10-ступенчатый «автомат» — стандартные.





Стоимость бронированного Navigator не называется, но, например, цена на «броневик» Escalade от Inkas варьируется от 300 до 500 тысяч долларов в зависимости от выбранных опций.