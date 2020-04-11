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Канадская Inkas представила бронированный вариант Lincoln Navigator
Источник материала: Tut.by
Базирующаяся в Онтарио компания Inkas специализируется на изготовлении защищенных автомобилей — в последнее время портфолио канадцев пополняют в основном роскошные кроссоверы и внедорожники. Так, в прошлом году фирма уже занималась бронированием Bentley Bentayga, Cadillac Escalade и
Напомним, что
За основу взята удлиненная модификация Navigator, для защиты обитателей которого использованы броневые листы и пулестойкие многослойные стекла. Имеется усиленная защита крыши и дверных петель, а вместе с установкой брони Inkas также проводит усиление и доработку подвески.
Остальное — за доплату: на машину могут быть установлены более мощные тормоза, система автоматического пожаротушения, интерком (переговорное устройство) и шины, позволяющие продолжить движение после пробоя. Турбодвигатель 3.5 V6 (450 л.с.) и 10-ступенчатый «автомат» — стандартные.
Стоимость бронированного Navigator не называется, но, например, цена на «броневик» Escalade от Inkas варьируется от 300 до 500 тысяч долларов в зависимости от выбранных опций.
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В прошлом году фирма из Онтарио уже занималась бронированием Bentley Bentayga, Cadillac Escalade и Mercedes G-класса, а теперь подготовила соответствующий комплекс доработок для Lincoln...
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