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В Борисове начнут выпускать умную бумагу для хранения продуктов

11.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ученые Института общей и неорганической химии НАН Беларуси разработали умную бумагу, которая позволяет увеличить сроки хранения пищевой продукции,сообщает МЛЫН.BY со ссылкой на пресс-службу НАН.
В Борисове начнут выпускать умную бумагу для хранения продуктов

– Бумажная упаковка, обладающая бактерицидными свойствами, существенно увеличивает сроки хранения скоропортящихся продуктов: овощей, фруктов, хлебобулочных и нарезанных колбасных, развесных кондитерских изделий, сыра. В ее состав входит комплекс реагентов, придающих ей бактериостатические свойства. Другими словами, происходит подавление способности микроорганизмов к размножению. Важно, что используемые реагенты безвредны. Они относятся к категории пищевых добавок и к тому же настолько прочно фиксируются бумагой, что гарантированно не переходят в пищевую продукцию, контактирующую с упаковкой. В отличие от традиционной полимерной пленочной упаковки бумажный материал является полностью биоразлагаемым. Микропористая структура придает ей мембранные свойства – это своего рода «дышащий» материал, – рассказал директор Института общей и неорганической химии Анатолий Кулак.

Так, на Бумажной фабрике Гознака в Борисове уже успешно проведены опытно-промышленные наработки и испытания, здесь и будут производить данную упаковку.

Также в текущем году ученые института планируют разработать технологии получения новых видов бумаги, усилив ее функциональные свойства и расширив линейку продукции.

– Намерены создать жиро-влагостойкую бумагу повышенной прочности с биостатическими свойствами. Сегодня в пищевой промышленности (например, для упаковки сливочного масла) часто используют бумагу, пропитанную фторорганическими полимерами. Наша разработка не будет содержать фторполимеров, а только биоразлагаемые полимеры. Также мы создаем бумагу, которая регулирует созревание фруктов. Она либо задержит процесс их перезревания, либо будет способствовать их дозреванию (в зависимости от состава бумаги). Из новинок – упаковка для длительного хранения продуктов. Ее задача – обеспечивать поглощение и химическое разрушение веществ, выделяемых продуктами питания в процессе хранения. Разработка позволит снизить, в частности, проникновение запахов от товара через упаковку. Для этого мы в бумагу добавляем неорганические оксидные соединения. Изучаем и введение наночастиц серебра, – отметил Анатолий Кулак.

Источник: www.mlyn.by


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Ученые Института общей и неорганической химии НАН Беларуси разработали умную бумагу, которая позволяет увеличить сроки хранения пищевой продукции,сообщает...
 
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