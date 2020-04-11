Цены на автомобильное топливо станут дешевле на 1 копейку

Источник материала: Mlife

С 12 апреля 2020 года устанавливается следующий уровень предельных максимальных розничных цен на автомобильное топливо на АЗС Республики Беларусь:



на автобензин АИ-92-К5-Евро – 1,72 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,82 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,04 руб., дизельное топливо – 1,82 руб.



Цены на топливо в Беларуси в новом году повышались на 1 копейку каждую неделю. Последнее повышение «Белнефтехим» объявил 29 февраля.