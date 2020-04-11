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Цены на автомобильное топливо станут дешевле на 1 копейку

11.04.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

С 12 апреля 2020 года устанавливается следующий уровень предельных максимальных розничных цен на автомобильное топливо на АЗС Республики Беларусь:

на автобензин АИ-92-К5-Евро – 1,72 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,82 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,04 руб., дизельное топливо – 1,82 руб.

Цены на топливо в Беларуси в новом году повышались на 1 копейку каждую неделю. Последнее повышение «Белнефтехим» объявил 29 февраля.
 
 
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Об этом сообщил поресс-центр "Белнефтехим" на своем официальном сайте.далее...
 
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