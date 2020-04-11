ФОТОФАКТ: на Москву обрушился снегопад

Источник материала: ОНТ

Календарная весна обманчива. 11 апреля погода удивила жителей Москвы – в городе выпал снег, передает «Пятый канал».

«Вот это погодка в Москве!» – прокомментировал один из интернет-пользователей погодное явление.

Сообщается, что термометры показывают в городе три градуса тепла. Поэтому ожидается скорое таяние снега.

ФОТО: Instagram / @tatalemonlove666

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