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ФОТОФАКТ: на Москву обрушился снегопад

11.04.2020 18:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ФОТОФАКТ: на Москву обрушился снегопад

Календарная весна обманчива. 11 апреля погода удивила жителей Москвы – в городе выпал снег, передает «Пятый канал».

«Вот это погодка в Москве!» – прокомментировал один из интернет-пользователей погодное явление.

Сообщается, что термометры показывают в городе три градуса тепла. Поэтому ожидается скорое таяние снега.

ФОТО: Instagram / @tatalemonlove666

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Календарная весна обманчива. 11 апреля погода удивила жителей Москвы – в городе выпал снег, передает «Пятый канал». «Вот это погодка в Москве!» – прокомментировал...
 
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