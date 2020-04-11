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ФОТОФАКТ: на Москву обрушился снегопад
Источник материала: ОНТ
Календарная весна обманчива. 11 апреля погода удивила жителей Москвы – в городе выпал снег,
«Вот это погодка в Москве!» – прокомментировал один из интернет-пользователей погодное явление.
Сообщается, что термометры показывают в городе три градуса тепла. Поэтому ожидается скорое таяние снега.
ФОТО: Instagram / @tatalemonlove666
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Календарная весна обманчива. 11 апреля погода удивила жителей Москвы – в городе выпал снег, передает «Пятый канал». «Вот это погодка в Москве!» – прокомментировал...
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