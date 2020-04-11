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Минская галерея современного искусства стала складом, где собирают помощь медикам

11.04.2020 21:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минская галерея современного искусства стала складом, где собирают помощь медикам

Белорусы очень благодарны медикам. Каждый день всё больше тех, кто не только словом, а делом присоединяется к уже, очевидно, народной кампании. Один из проектов работает в столице неделю. Они просят врачей сообщать, что надо и находят тех, кто может помочь. Совсем недавно у инициативы появился своеобразный штаб – на одной из самых тусовочных улиц Минска – Октябрьской.

Ещё неделю назад стены этого зала украшали картины и арт-объекты, сейчас столичная галерея современного искусства – склад. Респираторы, маски, перчатки, одежда и термометры – десятки коробок со «спасительными» и такими нужными вещами отправляют во все уголки страны. Только респираторов на прошлой неделе развезли больше 20 тысяч.

Медицинский инвентарь закупают сами, благотворительный сбор денег организовали на онлайн-платформе. Пусть времени порой не хватает ни на еду, ни на сон, посылки от команды получают во многих больницах. В день из Минска выезжает больше шести заполненных машин. Работают, как положено, – в масках и перчатках. Не забывают и о дезинфекции. 

В минской команде пока 20 человек, но волонтеры ждут пополнения – на днях к ним пришло больше восьми сотен заявок.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусы очень благодарны медикам. Каждый день всё больше тех, кто не только словом, а делом присоединяется к уже, очевидно, народной кампании. Один из проектов...
 
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