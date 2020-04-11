Как пережить пандемию? Практические советы от психотерапевта

Источник материала: ОНТ

Бесконечный поток информации, беспокойство за себя и близких – как пережить пандемию и не сойти с ума? Практические советы от психотерапевта.

Подробности – в видеоинформации.





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