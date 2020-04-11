В Минске устроили первую в Беларуси свадьбу в формате онлайн. Посмотрите, как это было!

Источник материала: ОНТ

Минске устроили первую в Беларуси свадьбу в формате онлайн. Посмотрите, как это было!" class="one-news__figure-img">

Пусть говорят, что мир не будет прежним, есть то, что точно останется неизменно. Любовь. Жизнь ведь идёт своим чередом, но с этой недели устраивать большие праздники и банкеты запрещено. А если свадьба готовилась за полгода, невеста мечтала о платье, а жених старательно учил первый танец? В Минске устроили первую в стране свадебную церемонию в формате онлайн и показали, что для чувств нет преград. Единственными гостями на уникальном празднике была съёмочная группа ОНТ!





Когда-то они решили, что для них двоих не будет ничего невозможного. Сказали самые важные слова друг другу, вместе объездили больше 30-ти стран, и стали первыми в Беларуси, кто попробовал устроить свадьбу в режиме онлайн.

В целях безопасности массовые мероприятия запретили по всей стране, тогда гостей было решено собирать онлайн. Но традицию того, что стол накрывают молодожёны – сохранили. Бесконтактная доставка накануне – и все нормы соблюдены.

Дальше – особый режим безопасности на площадке. Над праздником работает минимальная команда. Ведущие, организаторы и съёмочная группа обязательно проходят дезинфекцию – за этим тоже следит отдельный человек.

Гости собираются, то есть подключаются, и становится понятно, что в таком формате определённо есть свои плюсы. Пока границы закрыты, свадьбу смотрят из Польши, Израиля, Украины, к слову, праздничные блюда им тоже доставили. Пара рассказывает, что сложнее было объяснить современный формат родителям, но для них пообещали повторить, когда смело можно будет выйти в оффлайн.

Все гости на связи и в предвкушении. Предсвадебное волнение онлайн тоже сохраняется, ведь никто не знает, что будет дольше.

Регистрацию для них провёл Александр Патлис, и он был единственным артистом, который лично приехал на площадку, остальные тоже выходили на связь через интернет. Давали клятву друг другу, а гости кричали горько. Они проверили – такие эмоции точно передаются через экран.

И дальше было всё в лучших свадебных традициях – первый танец, пусть и в пустом зале, зато действительно только для двоих.

Дальше трогательные поздравления гостей. И, конечно, фото с ними! Такие точно соберут все лайки соцсетей.

Потом собирали на мальчика и девочку. Да, немного фантазии и это тоже стало возможно на расстоянии. Номера телефонов жениха и невесты – и за пару минут выбор гостей очевиден.

Были и конкурсы, сюрпризы, неожиданные звёздные гости. Букет невесты летел к фото свободных подруг, вот только вкус свадебного торта оценили лишь главные герои этого дня. Но свадьба состоялась и её будет сложно забыть.

И сейчас много говорят о том, что мы живём в сложное и в чём-то уникальное время. Подходы вынужденно меняются ко всему и, пожалуй, только чувства сильнее любых вирусов. И если чему-то суждено состояться, какая разница каким будет формат?

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