В Индонезии проснулся вулкан Анак-Кракатау

Источник материала: ОНТ

В Индонезии в пятницу, 11 апреля, вулкан Анак-Кракатау дважды за сутки выбросил в воздух огромные столб пепла. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на индонезийские СМИ.

Как сообщается, первый столб поднялся на высоту 200 метров, а уже менее чем через – второй столб, высотой в 500 метров.

Как отметил глава Вулканологического и геологического центра по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG) Пак Касбани, нынешнее извержение стало сравнительно небольшим по сравнению с событиями зимы 2018-2019 годов, когда из-за спровоцированного извержением цунами погибли не менее 430 человек, а еще более 1,4 тыс. получили ранения.

Как отмечают индонезийские СМИ, военные и полиция находится в состоянии повышенной готовности, на случай необходимости эвакуации людей.

Тем временем в сеть попали первые фото извержения.





Вулканический остров Анак-Кракатау (Дитя Кракатау) возник в начале XX века, на месте острова Кракатау, полностью уничтоженного извержением 1883 года. Это извержение вошло в историю, как наиболее мощное и разрушительное за всю историю наблюдений – его жертвами стали более 36 тыс. человек. Также были разрушены 165 городов и селений. Грохот от уничтожившего остров взрыва был слышен на расстоянии 4800 км. от вулкана.

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