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Неделя финансовой грамотности прошла на Минщине

12.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Беларуси, как и во всем мире, прошла Международная Неделя финансовой грамотности (Global Money Week). Многие мероприятия были проведены в онлайн-режиме.
Неделя финансовой грамотности прошла на Минщине

В 2020 году при проведении мероприятий Недели финансовой грамотности детей и молодежи тематический акцент был сделан на вопросах цифровой грамотности в финансовой сфере.

В Минской области состоялось 3044 мероприятия, в которых приняло активное участие более 65 тысяч учащихся, родителей и специалистов образования учреждений дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования.

С использованием программы «Kahoot» в Борисовском государственном колледже проведены два онлайн-тестирования «Кредитно-денежная система Республики Беларусь» и «Налоговая система Республики Беларусь», что позволило определить знания учащихся по кредитно-денежной и налоговой системам. Учащиеся третьего курса Областного аграрно-технического профессионального лицея приняли участие в онлайн-тестировании «Проверь свою финансовую грамотность».

Одиннадцатиклассники Заямновской средней школы Столбцовского района с увлечением участвовали в интернет-игре, основу которой составили материалы единого интернет портала финансовой грамотности населения. Учащиеся активно выполняли онлайн-тесты, обсуждали вопросы устройства банковского терминала, получения кредита на обучение, правильности введения ПИН-кода…

Историю происхождения денег в разных странах узнали в ходе игры «Адкуль узяліся ГРОШЫ?» учащиеся средней школы № 10 г. Борисова. А в игре «В книжном магазине» не только познакомились с понятиями «товар», «цена», «скидка», «кассовый аппарат», разобрали значение пословицы «Копейка рубль бережет», но и освоили роли продавцов и покупателей.

Учащиеся Молодечненского государственного колледжа смогли проверить свои знания по вопросам финансовой безопасности, определить эффективность стратегии поведения на рынках денег и ценных бумаг, приняв участие в онлайн-тестировании «Банкрот или миллионер».

Круглый стол «Подрастающее поколение в мире денег» прошел в Вилейской гимназии № 1 «Логос», который организовали сами учащиеся одиннадцатых классов, так как они собираются связать свою профессиональную деятельность с финансами. Участники круглого стола высказали свое мнение о плюсах и минусах использования пластиковых карточек как в Республике Беларусь, так и за ее пределами, разработали алгоритм получения первой банковской карточки для будущих студентов.

В виде квест-игры по финансовой грамотности в Морочском учебно-педагогическом комплексе детский сад – средняя школа Клецкого района прошла познавательная игра «Что такое деньги?». Учащиеся узнали, как люди пользуются деньгами, почему обменивают деньги на товар и товар на деньги, что такое банк, что такое валюта, какие виды валюты в разных странах мира используются.

Старшеклассники средней школы № 1 им. В.Ф. Купревича г. Смолевичи приняли участие в мастер-классе «Деньги имеют значение», в ходе которого обсудили, какую роль деньги играют в жизни человека, вспомнили функции денег, определили приоритеты в личных расходах, научились составлять план своих доходов и расходов, а также планировать и распределять бюджет семьи. А в завершение мастер-класса посмотрели видеоролик «Киберпреступление и кибербезопасность».

В ходе Недели финансовой грамотности учащиеся Минской области совершенствовали свои знания по вопросам разумной траты и сбережения денег, узнали о возможностях получения дохода, кредитов на обучение. Мероприятия были нацелены на формирование и развитие умений, которые позволят учащимся в будущем реализовывать свои планы и обеспечивать финансовую безопасность и благополучие.

Все мероприятия Недели финансовой грамотности в Минской области прошли интересно, в эмоционально положительной атмосфере.

По информации главного управления по образованию Минского облисполкома  

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Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси, как и во всем мире, прошла Международная Неделя финансовой грамотности (Global Money Week). Многие мероприятия были проведены в
 
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