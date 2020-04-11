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Закрытие центра для инвалидов в Мозыре. Возможен ли компромисс?

11.04.2020 22:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Закрытие центра для инвалидов в Мозыре. Возможен ли компромисс?

Эта история, скорее, о том, как не помогают, а препятствуют. Речь о реабилитационном центре для инвалидов в Мозыре – здание хотят перепрофилировать и отдать под детский сад. Пациенты, а у многих тяжелые заболевания, и их родители такое решение не понимают. Районные власти ищут компромисс. Всех воспитанников с ограниченными возможностями обещают разместить в двух похожих заведениях.

В свое время это здание специально переоборудовали под нужды людей с ограниченными возможностями и открыли здесь центр реабилитации. Пандусы, холл для инвалидных колясок, удобные санузлы, большие аудитории для занятий с детьми – одно из немногих мест в городе, где по-настоящему безбарьерная среда. Правда, совсем скоро все это уже никому не понадобится – райисполком принял решение центр закрыть.

Уникальные тренажеры, кабинеты ЛФК, массаж, физиопроцедуры и водолечение. Центр работает по принципу дневного стационара. Когда медицинская, социальная и психологическая реабилитация – в одном месте. Подопечным – от трех до 32-ух лет. К первому июля группы расформируют.

Аутизм, болезнь Дауна, различные формы церебрального паралича – это лишь неполный перечень диагнозов подопечных центра. Поэтому здесь даже воспитатели с медицинским образованием. Их, кстати, уже пообещали трудоустроить в другое место.

Иного выхода нет, говорят в райисполкоме. К новому учебному году в здании реабилитационного центра откроют детский сад на 240 мест. Вынужденно. Микрорайон – густонаселенный, растет количество многодетных семей – других помещений под сады поблизости нет. А здесь – 50 подопечных, которых, уверяют, можно легко распределить по другим учреждениям, чтобы, как говорится, никто не был обижен.

Взамен людям с особенностями развития предложили два варианта. Те, кому больше 18-ти, могут посещать отделение дневного пребывания в пригороде. А несовершеннолетних пациентов переведут в центр коррекционно-развивающего обучения в Мозыре. Здесь тоже безбарьерная среда, горячее питание, есть транспорт для подвоза детей, обещают даже сохранить необходимые медицинские процедуры.

Но родители настаивают: с ними даже не посоветовались, когда принимали такое серьезное решение. Объявили сбор подписей – просят оставить центр особенным детям. Этой историей уже заинтересовались в Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников: там готовят обращение в вышестоящие инстанции.

В отделе образования пригласили родителей посетить предложенные на замену учреждения и ознакомиться с условиями пребывания людей с ограниченными возможностями. Готовы к детальному диалогу – обещают индивидуальный подход к каждой семье. Пока, правда, договориться не удалось. Инициативная группа собирается в Гомель на прием к губернатору.

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Теги: Гомель
 
 
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Эта история, скорее, о том, как не помогают, а препятствуют. Речь о реабилитационном центре для инвалидов в Мозыре – здание хотят перепрофилировать и отдать под...
 
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