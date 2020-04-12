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Страстная седмица и Пасха: расписание богослужений в Спасо-Вознесенском храме
12.04.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Расписание богослужений Великой Страстной седмицы
15 апреля (среда)
16 апреля (Великий Четверг, воспоминание Тайной Вечери)
17 апреля (Великая Пятница, воспоминание Спасительных Страстей Христовых, Распятия и Погребения). Строгий пост.
18 апреля (Великая Суббота)
По окончании Литургии — освящение куличей
22:00 — Исповедь
24:00 — начало Крестного хода и Пасхальной Всенощной
По окончании Всенощной (ориентировочно в 4:30) – освящение куличей до 7:00
Расписание богослужений в Светлую седмицу святой Пасхи
18 апреля (Суббота Великая)
19 апреля Светлое Христово Воскресение (Пасха)
20 апреля (понедельник)
21 апреля (вторник)
22 апреля (среда)
24 апреля (пятница)
25 апреля (суббота)
26 апреля (воскресенье). Фомина неделя
Узнать об изменениях в расписании богослужений можно по телефонам: +375 29 952-45-67, +375 33 379-58-01.
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Расписание богослужений Великой Страстной седмицы 15 апреля (среда) 7:30 — часы, исповедь и Литургия Преждеосвященных Даров 17:00 — Утреня Великого Четверга 16...
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