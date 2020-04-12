Страстная седмица и Пасха: расписание богослужений в Спасо-Вознесенском храме

Источник материала: Горецкий вестник

Расписание богослужений Великой Страстной седмицы





15 апреля (среда)

7:30 — часы, исповедь и Литургия Преждеосвященных Даров

17:00 — Утреня Великого Четверга

16 апреля (Великий Четверг, воспоминание Тайной Вечери)

7:30 — Исповедь

8:10 — Часы и Божественная Литургия Св. Василия Великого

17:00 — Утреня Великой Пятницы с чтением 12 Страстных Евангелий

17 апреля (Великая Пятница, воспоминание Спасительных Страстей Христовых, Распятия и Погребения). Строгий пост.

8:00 — Великие Часы, Вечерня с выносом Св. Плащаницы и канон «Плач Богородицы»

17:00 — Утреня Великой Субботы и Погребальные Похвалы перед Св. Плащаницей

18 апреля (Великая Суббота)

7:30 — Исповедь

8:10 — Часы и Божественная Литургия Св. Василия Великого

По окончании Литургии — освящение куличей

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00 — освящение куличей

22:00 — Исповедь

23:00 — Пасхальная полунощница и изнесение Св. Плащаницы в Алтарь

24:00 — начало Крестного хода и Пасхальной Всенощной

По окончании Всенощной (ориентировочно в 4:30) – освящение куличей до 7:00

Расписание богослужений в Светлую седмицу святой Пасхи





18 апреля (Суббота Великая)

22:00 — Исповедь

23:00 — Пасхальная полунощница и изнесение Св. Плащаницы в Алтарь

19 апреля Светлое Христово Воскресение (Пасха)

00:00 — начало Крестного хода и Пасхальной Всенощной

По окончании Всенощной (ориентировочно в 4:30) – освящение куличей до 7:00

16:00 — Вечерня

20 апреля (понедельник)

8:10 — Пасхальные часы, Божественная Литургия, крестный ход

17:00 — Вечерня и утреня

21 апреля (вторник)

8:10 — Часы и Божественная Литургия, крестный ход

22 апреля (среда)

8:10 — Пасхальные часы, Божественная Литургия, крестный ход

24 апреля (пятница)

8:10 — Пасхальные часы, Божественная Литургия, Освящение воды, крестный ход

25 апреля (суббота)

8:10 — Пасхальные часы, Божественная Литургия, раздробление Артоса, крестный ход.

17:00 — Воскресное всенощное бдение.

26 апреля (воскресенье). Фомина неделя

7:30 — Исповедь

8:10 — Часы, Божественная Литургия, раздача Артоса народу

Узнать об изменениях в расписании богослужений можно по телефонам: ‎+375 29 952-45-67, ‎+375 33 379-58-01.