ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Страстная седмица и Пасха: расписание богослужений в Спасо-Вознесенском храме

12.04.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Расписание богослужений Великой Страстной седмицы

 

Страстная седмица и Пасха: расписание богослужений в Спасо-Вознесенском храме

 

15 апреля (среда)
7:30 — часы, исповедь и Литургия Преждеосвященных Даров
17:00 — Утреня Великого Четверга

16 апреля (Великий Четверг, воспоминание Тайной Вечери)
7:30 — Исповедь
8:10 — Часы и Божественная Литургия Св. Василия Великого
17:00 — Утреня Великой Пятницы с чтением 12 Страстных Евангелий

17 апреля (Великая Пятница, воспоминание Спасительных Страстей Христовых, Распятия и Погребения). Строгий пост.
8:00 — Великие Часы, Вечерня с выносом Св. Плащаницы и канон «Плач Богородицы»
17:00 — Утреня Великой Субботы и Погребальные Похвалы перед Св. Плащаницей

18 апреля (Великая Суббота)
7:30 — Исповедь
8:10 — Часы и Божественная Литургия Св. Василия Великого

По окончании Литургии — освящение куличей
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00 — освящение куличей

22:00 — Исповедь
23:00 — Пасхальная полунощница и изнесение Св. Плащаницы в Алтарь

24:00 — начало Крестного хода и Пасхальной Всенощной

По окончании Всенощной (ориентировочно в 4:30) – освящение куличей до 7:00

 

Расписание богослужений в Светлую седмицу святой Пасхи

 

Страстная седмица и Пасха: расписание богослужений в Спасо-Вознесенском храме

 

18 апреля (Суббота Великая)
22:00 — Исповедь
23:00 — Пасхальная полунощница и изнесение Св. Плащаницы в Алтарь

19 апреля Светлое Христово Воскресение (Пасха)
00:00 — начало Крестного хода и Пасхальной Всенощной
По окончании Всенощной (ориентировочно в 4:30) – освящение куличей до 7:00
16:00 — Вечерня

20 апреля (понедельник)
8:10 — Пасхальные часы, Божественная Литургия, крестный ход
17:00 — Вечерня и утреня

21 апреля (вторник)
8:10 — Часы и Божественная Литургия, крестный ход

22 апреля (среда)
8:10 — Пасхальные часы, Божественная Литургия, крестный ход

24 апреля (пятница)
8:10 — Пасхальные часы, Божественная Литургия, Освящение воды, крестный ход

25 апреля (суббота)
8:10 — Пасхальные часы, Божественная Литургия, раздробление Артоса, крестный ход.
17:00 — Воскресное всенощное бдение.

26 апреля (воскресенье). Фомина неделя
7:30 — Исповедь
8:10 — Часы, Божественная Литургия, раздача Артоса народу

 

Узнать об изменениях в расписании богослужений можно по телефонам: ‎+375 29 952-45-67, ‎+375 33 379-58-01.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Расписание богослужений Великой Страстной седмицы     15 апреля (среда) 7:30 — часы, исповедь и Литургия Преждеосвященных Даров 17:00 — Утреня Великого Четверга 16...
 
Новости дня
Новости разные
 
Каранкевич: Физический пуск первого блока БелАЭС намечен на июль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика