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Каранкевич: Физический пуск первого блока БелАЭС намечен на июль

12.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Каранкевич: Физический пуск первого блока БелАЭС намечен на июль

Физический пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на июль 2020 года, а энергетический – на сентябрь-октябрь 2020 года. Об этом в эфире ОНТ рассказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

При этом глава ведомства также отметил, что графики могут подвергнуться корректировкам и в дальнейшем. «Мы будем смотреть и оперативно на них реагировать», – резюмировал Каранкевич.


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Физический пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на июль 2020 года, а энергетический – на сентябрь-октябрь 2020 года. Об этом в эфире ОНТ рассказал министр...
 
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