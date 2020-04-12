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Каранкевич: Физический пуск первого блока БелАЭС намечен на июль
Источник материала: ОНТ
Физический пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на июль 2020 года, а энергетический – на сентябрь-октябрь 2020 года. Об этом в эфире ОНТ рассказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
При этом глава ведомства также отметил, что графики могут подвергнуться корректировкам и в дальнейшем. «Мы будем смотреть и оперативно на них реагировать», – резюмировал Каранкевич.
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Физический пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на июль 2020 года, а энергетический – на сентябрь-октябрь 2020 года. Об этом в эфире ОНТ рассказал министр...
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