Каранкевич: Физический пуск первого блока БелАЭС намечен на июль

Источник материала: ОНТ

Физический пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на июль 2020 года, а энергетический – на сентябрь-октябрь 2020 года. Об этом в эфире ОНТ рассказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

При этом глава ведомства также отметил, что графики могут подвергнуться корректировкам и в дальнейшем. «Мы будем смотреть и оперативно на них реагировать», – резюмировал Каранкевич.





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