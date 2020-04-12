Помните о безопасности во время рыбалки

Источник материала: Полымя

В 2018 году в Беларуси произошло 8 несчастных случаев поражения рыбаков электрическим током во время ловли рыбы в охранных зонах воздушных линий электропередачи. Поражение электрическим током рыбаков происходит из-за соприкосновения удилищ с проводами воздушных линий электропередачи (далее — BЛ) и приближении удочек к проводам BЛ на расстояние, менее безопасного.





06.10.2018 года в районе н.п. Старобин Минской области был поражен электрическим током Гриб И.Я., 1976 года рождения, осуществляющий рыбную ловлю вблизи от места пересечения р. Случь и ВЛ-110кВ «Старобин-Домановичи» в пролете опор. Со слов свидетелей установлено, что пострадавший решил поменять место расположения и с разложенным углепластиковым удилищем направился вдоль р. Случь в сторону BЛ. Во время передвижения он оступился и коснулся удилищем провода ВЛ-110кВ. Вызванная свидетелями происшествия бригада скорой медицинской помощи доставила Гриба И.Я. в реанимационное отделение Солигорской ЦРБ, где пострадавший скончался.

20.05.2018 года после рыбалки на обводном канале Днепро-Бугского рыбхоза возле н.п. Новоселки Барковский М.В. 1987 г.р., не складывая удилища, возвращаясь к машине, споткнулся об искусственную насыпь (для препятствия движению транспорта к водоему) в пролете опор №90-91 BЛ-10 кВ ф-87 от ПС-35 «Осиповичи» и приблизился удилищем на недопустимое расстояние к проводам BЛ-10кВ. В результате пострадавший был смертельно поражен электрическим током.

Поражение электрическим током может произойти при приближении к месту падения на землю или деревья, здания и сооружения оборванного провода линии электропередачи. При напряжении более 1000 Вольт поражение может произойти без прикосновения к токоведущим частям, достаточно приблизиться на недопустимо близкое расстояние к ним. При обрыве провода или повреждении кабельной линии электрический ток начинает растекаться по земле, и, если приблизиться к месту замыкания на землю на расстояние менее 10 метров, можно попасть под действие шагового напряжения.

Уважаемые любители рыбной ловли, во избежание несчастных случаев от действия электрического тока, необходимо помнить: