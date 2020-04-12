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Помните о безопасности во время рыбалки

12.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В 2018 году в Беларуси произошло 8 несчастных случаев поражения рыбаков электрическим током во время ловли рыбы в охранных зонах воздушных линий электропередачи. Поражение электрическим током рыбаков происходит из-за соприкосновения удилищ с проводами воздушных линий электропередачи (далее — BЛ) и приближении удочек к проводам BЛ на расстояние, менее безопасного.

Помните о безопасности во время рыбалки

06.10.2018 года в районе н.п. Старобин Минской области был поражен электрическим током Гриб И.Я., 1976 года рождения, осуществляющий рыбную ловлю вблизи от места пересечения р. Случь и ВЛ-110кВ «Старобин-Домановичи» в пролете опор. Со слов свидетелей установлено, что пострадавший решил поменять место расположения и с разложенным углепластиковым удилищем направился вдоль    р. Случь в сторону BЛ. Во время передвижения он оступился и коснулся удилищем провода ВЛ-110кВ. Вызванная свидетелями происшествия бригада скорой медицинской помощи доставила Гриба И.Я. в реанимационное отделение Солигорской ЦРБ, где пострадавший скончался.

20.05.2018 года после рыбалки на обводном канале Днепро-Бугского рыбхоза возле н.п. Новоселки Барковский М.В. 1987 г.р., не складывая удилища, возвращаясь к машине, споткнулся об искусственную насыпь (для препятствия движению транспорта к водоему) в пролете опор №90-91 BЛ-10 кВ ф-87 от ПС-35 «Осиповичи» и приблизился удилищем на недопустимое расстояние к проводам BЛ-10кВ. В результате пострадавший был смертельно поражен электрическим током.

Поражение электрическим током может произойти при приближении к месту падения на землю или деревья, здания и сооружения оборванного провода линии электропередачи. При напряжении более 1000 Вольт поражение может произойти без прикосновения к токоведущим частям, достаточно приблизиться на недопустимо близкое расстояние к ним. При обрыве провода или повреждении кабельной линии электрический ток начинает растекаться по земле, и, если приблизиться к месту замыкания на землю на расстояние менее 10 метров, можно попасть под действие шагового напряжения.

Уважаемые любители рыбной ловли, во избежание несчастных случаев от действия электрического тока, необходимо помнить:

  1. Запрещается осуществлять рыбную ловлю в местах прохождения воздушных линий электропередачи и их охранных зонах.
  2. Не приближайтесь к оборванным проводам или поврежденным кабельным линиям на расстояние менее 10 метров.
  3. Не влезайте на опоры линий электропередачи.
  4. Не набрасывайте на провода воздушных линий предметы.
  5. При обнаружении оборванного провода воздушной линии электропередачи, поврежденной кабельной линии или открытой двери трансформаторной немедленно сообщите диспетчеру электросетей по телефону 7-15-22.

 
 
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В 2018 году в Беларуси произошло 8 несчастных случаев поражения рыбаков электрическим током во время ловли рыбы в охранных зонах
 
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