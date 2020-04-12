Публикуем новые номера телефонов организаций и предприятий Кореличского района

Источник материала: Полымя





Номера телефонов учреждений и организаций Кореличского района

☎ Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома

2-11-57, 2-12-57;

☎ Управление образования райисполкома

2-21-82, 2-18-82;

☎ Отдел ЗАГС

2-11-38, 3-16-98;

☎ Отдел статистики Кореличского района Главного статистического управления Гродненской области

7-47-33, 7-47-22;

☎ Управление по работе с плательщиками по Кореличскому району ИМНС по Новогрудскому району

7-50-14, 7-50-11;

☎ Районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды

7-39-25, 7-39-49;

☎ Кореличский районный сектор Гродненского областного управления фонда социальной защиты

7-47-07, 7-47-31;

☎ Районное объединение профсоюзов

7-11-20;

☎ Прокуратура Кореличского района

7-53-56, 7-59-56;

☎ Суд Кореличского района

2-15-59, 2-03-90;

☎ Кореличский РОВД

7-43-42, 2-14-42;

☎ Кореличский районный отдел Следственного комитета

7-03-90, 7-28-40;

☎ Кореличское отделение Департамента охраны

7-04-47, 2-12-29, 2-00-98;

☎ Кореличский РОЧС

2-12-01, 2-18-97;

☎ Обособленная группа (Кореличского района) военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов

7-03-10, 7-01-40:

☎ Учреждение «Редакция газеты «Полымя»

7-46-50, 7-46-53;

☎ Нотариальная контора Кореличского района

7-49-40, 7-49-42;

☎ Мирский сельисполком

3-61-93, 3-63-75;

☎ Еремичский сельисполком

2-47-33, 2-47-23;

☎ Жуховичский сельисполком

3-23-40, 3-28-26, 3-23-44;

☎ Красненский сельисполком

7-41-40, 7-41-73;

☎ Лукский сельисполком

2-91-60, 2-91-10;

☎ Малюшичский сельисполком

3-71-99, 3-71-78;

☎ Райцевский сельисполком

2-61-40, 2-61-33;

☎ Турецкий сельисполком

3-41-75, 3-41-22;

☎ Циринский сельисполком

7-51-62, 7-51-60;

☎ ОАО «Кореличи-Лен»

3-17-34, 2-18-72, 3-17-33;

☎ Ворончанский филиал ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод»

7-04-29, 2-75-60, 2-75-30;

☎ Мирский филиал ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод»

3-65-59, 3-69-26, 3-69-26;

☎ Кореличский маслоцех

7-48-64, 7-48-62, 7-48-65, 7-48-66;

☎ Кореличское РУП ЖКХ

7-49-24, 7-49-25;

☎ УКП БОН

2-21-43, 7-09-98;

☎ Кореличский филиал КУП «Гроднооблтопливо»

7-52-46, 7-52-47;

☎ Кореличский районный центр культуры и народного творчества

7-10-86, 7-49-76;

☎ Кореличская центральная районная библиотека

7-49-77, 7-49-84, 7-49-79;

☎ Кореличская центральная районная детская библиотека

7-49-78;

☎ Кореличский молодежный центр культуры

7-44-58;

☎ Кореличский районный краеведческий музей

7-35-65;

☎ Кореличский районный дом ремесел

7-49-87;

☎ ОАО «Ремонтно-строительное предприятие-12»

2-11-89, 2-17-78;

☎ КСПУП «Птицефабрика «Красноармейская»

7-52-94, 7-52-71;

☎ СПК «Маяк-Заполье»

7-41-41, 7-41-16;

☎ СПК «Свитязянка-2003»

2-61-42, 2-62-23;

☎ КСУП «Царюка»

7-52-01, 7-58-05;

☎ КСУП «Цирин-Агро»

7-52-01, 7-48-05;

☎ КСУП «Малюшичи»

3-71-42, 3-71-22;

☎ СПК «Жуховичи»

3-23-23, 3-23-43;

☎ КУСП «Черняховский-Агро»

3-41-72, 3-41-18;

☎ КСУП «Племзавод Кореличи»

2-54-46, 2-54-48;

☎ КСУП «Луки-Агро»

2-91-42, 2-91-21;

☎ ОАО «Кореличская сельхозтехника»

2-18-62, 2-15-62;

☎ ДРСУ-158

7-19-44, 7-19-45;

☎ Кореличский филиал Гродненского облпотребобщества

7-51-84, 7-51-89, 7-51-91;

☎ Кореличский РЭС

2-15-89, 7-15-23;

☎ Кореличский участок электросвязи Слонимского ЗУЭС

2-12-40, 2-14-40;

☎ Кореличский районный узел почтовой связи

7-30-40, 7-30-43;

☎ Кореличский район газоснабжения

7-44-26, 2-13-97, 2-11-04;

☎ Кореличская центральная районная больница

7-48-43, 2-06-99;

☎ Поликлиника районная

2-21-32 (регистратура)

☎ Кореличский районный центр гигиены и эпидемиологии

7-47-80, 7-47-60;

☎ Центральная районная аптека №65 (г.п. Кореличи, ул. Притыцкого, 6)

7-35-40, 7-35-41;

☎ Аптека №209 (г.п. Кореличи, ул. Гастелло, 21)

7-16-96;

☎ Баня (г.п. Кореличи, ул. Школьная, 1)

7-49-35;

☎ Гостиница (г.п. Кореличи, ул. Гагарина, 4)

7-28-33;

☎ Представительство Белгосстраха по Кореличскому району

7-45-60, 7-45-61;

☎ ЦБУ №411 ОАО “АСБ Беларусбанк” в г.п. Кореличи

2-16-66, 2-22-22, 2-01-69;

☎ РКЦ №23 в г.п. Кореличи филиала ОАО “Белагропромбанк”

2-21-61, 2-17-33, 2-04-89;

☎ Кореличская районная ветеринарная станция

2-18-57, 3-15-09;

☎ Энергоинспекция по Кореличскому району

7-15-96;

☎ Центр социального обслуживания населения Кореличского района

7-11-98, 7-21-19;

☎ Районная ветеранская организация

2-07-97;

☎ Автостанция (г.п. Кореличи)

7-22-74;

☎ ГУО «Дошкольный центр развития ребенка»

7-33-05, 7-33-06;

☎ ГУО «Ясли-сад №1 г.п. Кореличи»

7-49-91;

☎ ГУО «Ясли-сад г.п. Мир»

7-35-57, 7-35-58;

☎ ГУО «Средняя школа №1 г.п. Кореличи»

7-21-61, 7-21-62;

☎ ГУО «Средняя школа №2 г.п. Кореличи»

7-21-74, 7-21-76;

☎ УО «Кореличский государственный строительный профессиональный лицей»

7-49-69, 7-49-70, 7-49-64;

☎ УО «Мирский государственный художественный профессионально-технический колледж»

3-64-82, 3-65-40.