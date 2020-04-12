Публикуем новые номера телефонов организаций и предприятий Кореличского района

Номера телефонов учреждений и организаций Кореличского района
☎ Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома
2-11-57, 2-12-57;
☎ Управление образования райисполкома
2-21-82, 2-18-82;
☎ Отдел ЗАГС
2-11-38, 3-16-98;
☎ Отдел статистики Кореличского района Главного статистического управления Гродненской области
7-47-33, 7-47-22;
☎ Управление по работе с плательщиками по Кореличскому району ИМНС по Новогрудскому району
7-50-14, 7-50-11;
☎ Районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды
7-39-25, 7-39-49;
☎ Кореличский районный сектор Гродненского областного управления фонда социальной защиты
7-47-07, 7-47-31;
☎ Районное объединение профсоюзов
7-11-20;
☎ Прокуратура Кореличского района
7-53-56, 7-59-56;
☎ Суд Кореличского района
2-15-59, 2-03-90;
☎ Кореличский РОВД
7-43-42, 2-14-42;
☎ Кореличский районный отдел Следственного комитета
7-03-90, 7-28-40;
☎ Кореличское отделение Департамента охраны
7-04-47, 2-12-29, 2-00-98;
☎ Кореличский РОЧС
2-12-01, 2-18-97;
☎ Обособленная группа (Кореличского района) военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов
7-03-10, 7-01-40:
☎ Учреждение «Редакция газеты «Полымя»
7-46-50, 7-46-53;
☎ Нотариальная контора Кореличского района
7-49-40, 7-49-42;
☎ Мирский сельисполком
3-61-93, 3-63-75;
☎ Еремичский сельисполком
2-47-33, 2-47-23;
☎ Жуховичский сельисполком
3-23-40, 3-28-26, 3-23-44;
☎ Красненский сельисполком
7-41-40, 7-41-73;
☎ Лукский сельисполком
2-91-60, 2-91-10;
☎ Малюшичский сельисполком
3-71-99, 3-71-78;
☎ Райцевский сельисполком
2-61-40, 2-61-33;
☎ Турецкий сельисполком
3-41-75, 3-41-22;
☎ Циринский сельисполком
7-51-62, 7-51-60;
☎ ОАО «Кореличи-Лен»
3-17-34, 2-18-72, 3-17-33;
☎ Ворончанский филиал ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод»
7-04-29, 2-75-60, 2-75-30;
☎ Мирский филиал ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод»
3-65-59, 3-69-26, 3-69-26;
☎ Кореличский маслоцех
7-48-64, 7-48-62, 7-48-65, 7-48-66;
☎ Кореличское РУП ЖКХ
7-49-24, 7-49-25;
☎ УКП БОН
2-21-43, 7-09-98;
☎ Кореличский филиал КУП «Гроднооблтопливо»
7-52-46, 7-52-47;
☎ Кореличский районный центр культуры и народного творчества
7-10-86, 7-49-76;
☎ Кореличская центральная районная библиотека
7-49-77, 7-49-84, 7-49-79;
☎ Кореличская центральная районная детская библиотека
7-49-78;
☎ Кореличский молодежный центр культуры
7-44-58;
☎ Кореличский районный краеведческий музей
7-35-65;
☎ Кореличский районный дом ремесел
7-49-87;
☎ ОАО «Ремонтно-строительное предприятие-12»
2-11-89, 2-17-78;
☎ КСПУП «Птицефабрика «Красноармейская»
7-52-94, 7-52-71;
☎ СПК «Маяк-Заполье»
7-41-41, 7-41-16;
☎ СПК «Свитязянка-2003»
2-61-42, 2-62-23;
☎ КСУП «Царюка»
7-52-01, 7-58-05;
☎ КСУП «Цирин-Агро»
7-52-01, 7-48-05;
☎ КСУП «Малюшичи»
3-71-42, 3-71-22;
☎ СПК «Жуховичи»
3-23-23, 3-23-43;
☎ КУСП «Черняховский-Агро»
3-41-72, 3-41-18;
☎ КСУП «Племзавод Кореличи»
2-54-46, 2-54-48;
☎ КСУП «Луки-Агро»
2-91-42, 2-91-21;
☎ ОАО «Кореличская сельхозтехника»
2-18-62, 2-15-62;
☎ ДРСУ-158
7-19-44, 7-19-45;
☎ Кореличский филиал Гродненского облпотребобщества
7-51-84, 7-51-89, 7-51-91;
☎ Кореличский РЭС
2-15-89, 7-15-23;
☎ Кореличский участок электросвязи Слонимского ЗУЭС
2-12-40, 2-14-40;
☎ Кореличский районный узел почтовой связи
7-30-40, 7-30-43;
☎ Кореличский район газоснабжения
7-44-26, 2-13-97, 2-11-04;
☎ Кореличская центральная районная больница
7-48-43, 2-06-99;
☎ Поликлиника районная
2-21-32 (регистратура)
☎ Кореличский районный центр гигиены и эпидемиологии
7-47-80, 7-47-60;
☎ Центральная районная аптека №65 (г.п. Кореличи, ул. Притыцкого, 6)
7-35-40, 7-35-41;
☎ Аптека №209 (г.п. Кореличи, ул. Гастелло, 21)
7-16-96;
☎ Баня (г.п. Кореличи, ул. Школьная, 1)
7-49-35;
☎ Гостиница (г.п. Кореличи, ул. Гагарина, 4)
7-28-33;
☎ Представительство Белгосстраха по Кореличскому району
7-45-60, 7-45-61;
☎ ЦБУ №411 ОАО “АСБ Беларусбанк” в г.п. Кореличи
2-16-66, 2-22-22, 2-01-69;
☎ РКЦ №23 в г.п. Кореличи филиала ОАО “Белагропромбанк”
2-21-61, 2-17-33, 2-04-89;
☎ Кореличская районная ветеринарная станция
2-18-57, 3-15-09;
☎ Энергоинспекция по Кореличскому району
7-15-96;
☎ Центр социального обслуживания населения Кореличского района
7-11-98, 7-21-19;
☎ Районная ветеранская организация
2-07-97;
☎ Автостанция (г.п. Кореличи)
7-22-74;
☎ ГУО «Дошкольный центр развития ребенка»
7-33-05, 7-33-06;
☎ ГУО «Ясли-сад №1 г.п. Кореличи»
7-49-91;
☎ ГУО «Ясли-сад г.п. Мир»
7-35-57, 7-35-58;
☎ ГУО «Средняя школа №1 г.п. Кореличи»
7-21-61, 7-21-62;
☎ ГУО «Средняя школа №2 г.п. Кореличи»
7-21-74, 7-21-76;
☎ УО «Кореличский государственный строительный профессиональный лицей»
7-49-69, 7-49-70, 7-49-64;
☎ УО «Мирский государственный художественный профессионально-технический колледж»
3-64-82, 3-65-40.