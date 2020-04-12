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«Вторичка» дешевеет. Выбрали самые бюджетные и аккуратные «трешки» Минска

12.04.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пока застройщики держат цены на первичном рынке, вторичный уже успел отреагировать на обвал рубля и пандемию снижением стоимости предложений. Мы уже видели это на примере столичных «однушек» и «двушек». Тенденция по снижению цен на «вторичке», по мнению эксперта, продолжится и дальше. Поэтому логично будет посмотреть, почем продают сейчас бюджетные трехкомнатные квартиры. Фото и цены — в материале REALTY.TUT.BY.

Октябрьский район

На Ландера, 46, предлагают квартиру площадью 50 квадратных метров в панельной брежневке 1971 года постройки. Жилье со свежим ремонтом, готовое к проживанию после покупки. Цена — 59,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1196 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фрунзенский район

На улице Одоевского, 83/2, предлагают квартиру площадью 49 квадратных метров на первом этаже брежневки. Дом, говорится в объявлении, после капремонта. На полу паркет, в санузлах — плитка. За квартирой закреплен подвал. Цена — 60 тысяч долларов в эквиваленте, по 1227 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

В этом же районе на улице Кальварийской, 52, предлагают квартиру площадью 56,8 квадратного метра. Дом кирпичный, 1965 года постройки, после капремонта. В квартире была сделана и узаконена перепланировка. Жилье продается со встроенной мебелью. Цена — 70 тысяч долларов в эквиваленте, по 1294 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Заводской район

На улице Голодеда, 18, продают квартиру площадью 64 квадратных метра в кирпичной пятиэтажке. Все комнаты — раздельные. Жилье в аккуратном состоянии, с деревянными полами. Цена — 63,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 998 долларов за квадратный метр.


Фото: «Куфар.Недвижимость»
Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

В этом же районе на улице Народной, 26/2, предлагают квартиру площадью 58,5 квадратного метра в панельной пятиэтажке. Жилье подходит для заселения сразу после покупки. Цена — 68 тысяч долларов в эквиваленте, по 1162 за квадратный метр.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Центральный район

На улице Гая, 24, предлагают квартиру площадью 56,6 квадратного метра в панельном пятиэтажном доме. В квартире встроенная кухня с бытовой техникой, новые межкомнатные двери, напольное покрытие — ламинат. Цена — 65 тысяч долларов в эквиваленте, по 1148 за квадратный метр.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Как видим, пока бюджетные варианты есть только в хрущевках и брежневках, которые и до кризиса были самым доступным жильем.

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Теги: Минск
 
 
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Рынок вторичного жилья Минска начал снижать цены предложений. Посмотрели, почем продают бюджетные трехкомнатные квартиры.
 
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