Пасха онлайн: в Беларуси для католиков организовали трансляции богослужений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Католики готовятся встретить Пасху. В Беларуси эта конфессия – вторая по численности, порядка двух миллионов человек. Главное богослужение в Минске традиционно проходит в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.



Верующих в этот раз пришло не много. Не пойти в костел в этот день не считается грехом. Все дело в том, что в условиях пандемии глава католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич специальных указом разрешил благословлять пасхальные блюда дома. Это сделано для того, чтобы избежать большого скопления людей.



Католические священники задолго до пасхального богослужения призвали прихожан по возможности оставаться дома. И сегодня внимание католиков приковано к экранам телевизора и гаджетам. Из большинства костелов страны ведутся трансляции мессы через социальные сети. А вигилию из костела Пресвятой Девы Марии показывают на одном из телеканалов страны. Все, что нужно верующим, это поставить корзинки с пасхальными угощениями перед экранами. Это и будет ритуал освещения. Глава католической церкви подчеркивает: главное в этот день – вера и молитвы. После вигилии человеку нужно помолиться над едой. А старший представитель семьи должен зажечь на столе свечу.

«Нельзя искушать бога. Нужно прислушиваться к мнению врачей и тех, кто ответственен за то, чтобы мы освободились от этой пандемии», – сказал митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Вечерняя служба перейдет в утреннюю. Спать в эту ночь не принято. К слову, сегодня завершился самый долгий сорокадневный пост. И после богослужения верующие соберутся за праздничным столом.



Представители католической церкви призывают сделать это исключительно в кругу семьи и не ходить в гости.

С праздником Пасхи католиков поздравил Александр Лукашенко. Он пожелал всем душевного тепла, взаимопонимания в семье и успехов в начинаниях. Белорусский лидер в своем поздравлении отметил о необходимости искренней помощи близким, защите слабых, объединении перед лицом испытаний и строительстве будущего, в котором есть достойное место каждому человеку.