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Пасха онлайн: в Беларуси для католиков организовали трансляции богослужений
12.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Католики готовятся встретить Пасху. В Беларуси эта конфессия – вторая по численности, порядка двух миллионов человек. Главное богослужение в Минске традиционно проходит в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Вечерняя служба перейдет в утреннюю. Спать в эту ночь не принято. К слову, сегодня завершился самый долгий сорокадневный пост. И после богослужения верующие соберутся за праздничным столом.
С праздником Пасхи католиков поздравил Александр Лукашенко. Он пожелал всем душевного тепла, взаимопонимания в семье и успехов в начинаниях. Белорусский лидер в своем поздравлении отметил о необходимости искренней помощи близким, защите слабых, объединении перед лицом испытаний и строительстве будущего, в котором есть достойное место каждому человеку.
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