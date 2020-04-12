Терраса для кафе, стилобат и площадь. Смотрите, что сделают с водонапорной башней возле автовокзала

Источник материала: Tut.by

Градостроительный совет одобрил концепцию реконструкции водонапорной башни в районе старого автовокзала, сообщает газета «Вечерний Брест» .



Фото: Вечерний Брест

В феврале 2017 года старую водонапорную башню приобрела с аукциона минская компания «Стратег». За прошедшее время было проведено обследование на несущую способность грунтов в месте расположения башни на улице Карбышева и прочность ее железобетонного основания. А первоначальный вариант проекта реконструкции претерпел существенные изменения.

«Если раньше все основные элементы размещались внутри башни, с декорированием арочными окнами (чтобы еще больше ее „состарить“), то теперь башня сама по себе остается доминантой, а вокруг нее формируются зоны для объектов различного функционального назначения», — прокомментировал главный архитектор Бреста Николай Власюк.

Проектные работы выполняет ООО «ТамерланСтройПроект» (Минск). Ожидается, что после реконструкции в бывшей водонапорной башне разместится кафе, торговые и административные помещения с пристройкой трехэтажного стилобата (наземная часть сооружения, выступающая в виде больших ступенчатых площадок).





«До начала работы мы сформулировали для себя еще несколько основных принципов, которые хотели также реализовать. Во-первых, максимально сохранить визуальный и тактильный контакт с существующей башней. Для этого вокруг башни мы оставили открытое и просматриваемое общественное пространство, не доводя пристраиваемую часть до самой башни в уровне первого этажа. Во-вторых, чтобы не нарушать восприятие башни и не укрупнять в целом масштаб, отказались от пристройки дополнительных вертикальных объемов на всю высоту в виде лестнично-лифтового узла, хотя это и было возможно», — рассказал главный архитектор проекта Юрий Литвинский.

На данный момент предложенная архитектурная концепция согласована с Министерством культуры, а также рекомендована к дальнейшему проектированию по результатам городского архитектурно-градостроительного совета Бреста.

В Бресте (как и в целом в Брестской области) это первый опыт реконструкции построенной в 1954 году водонапорной башни с изменением ее функционала. Хотя в Беларуси подобный опыт уже есть. К примеру, в Бобруйске, где с 2003 года в составе городского «Водоканала» работает популярный ресторан-бар, оборудованный в отреставрированной водонапорной башне.