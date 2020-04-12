«Станем и хоть ты трава не расти!». В «Доске позора» паркунов прибавилось, есть даже дипломаты

Источник материала: Tut.by

За последние две недели читатели прислали в «Доску позора» около 80 фотографий нарушителей правил стоянки и парковки. А это значит, что людям надоело терпеть разъезженную колесами зеленую зону, занятые автомобилями тротуары и места для инвалидов.

Большинство фотофактов, которые прислали наши читатели — о парковке машин там, где должна вот-вот появиться зеленая травка. Увы, скорее всего этому не суждено сбыться: колеса тяжелых авто закатают пробившиеся ростки в землю. Вот как стараются водители, которые оставили автомобили на зеленой зоне возле дома 81 по ул. Неманской в Минске. Причем, эти автомобилисты паркуются так постоянно.





Видимо, такая же цель у автовладельцев, которые абы как ставят машины возле 2 корпуса дома 30 по проспекту Рокоссовского. Читатели прислали не меньше 20 фотографий из этого двора. Паркуются здесь не только на зеленой зоне, но и на тротуаре, в проходах к подъездам, детской площадке. Интересно, бывает ли здесь ГАИ Ленинского района столицы?





Такие же «паркуны» есть в городе Смолевичи, на ул. Пионерская, 3. Зачем? — только и приходит в голову вопрос, когда видишь этот снимок.





Так паркуют машины в Минском районе, а/г Лесной, возле дома 19. Читатель сообщил, что раньше во дворе был шикарный зеленый газон с лавочками, на которых отдыхали местные жители. Из-за того, что снега этой зимой не было на «спящую» зеленую зону заезжали авто — разломали бордюр, разъездили землю.

— Неоднократно просил не ставить машины здесь. У всех отговорка: «а где поставить …», — комментирует фото читатель.





А этот красавчик с номерами Гродненской области приехал Минское море отдохнуть. Как правило, вглубь зеленого массива автомобилям не проехать — везде стоят запрещающие знаки. Этому как-то удалось.





А этот авто с дипномерами стоял на местах для инвалидов возле магазина «Гиппо» в Серебрянке. При этом на машине не было наклейки «Инвалид». Ну зачем же вы так, господа дипломаты?





И снова тот же «Гиппо». Можно подумать, туда съехались «инвалиды» со всех регионов. ГАИ, «ленинцы», ау?





Если ты на Mercedes — заезжай прямо в подъезд. Наверное так и думал водитель этого серебряного «мерина», когда ставил свою машину «мордой» к дверям 6 подъезда 2 корпуса дома 8 по ул. Радужной.

— Вот такой «паркун» уже вторые сутки стоит. Парковочных мест во дворе достаточно. Это не первый такой «паркун». Пол двора хамов. ГАИ не штрафует. И заброшенные авто тоже присутствуют. Странно ещё то, что этот двор находится напротив Олимпийского комитета, рядом с проспектом Победителей, а в нем такое происходит, — написал читатель под фото.





Молодой человек, который припарковал авто на остановке напротив дома 13 по проспекту Машерова в Минске, привез девушку в кофейню «Плюш». Со стаканчиками кофе они сели в салон машины и около 15 минут пили в нем напиток. Общественный транспорт вынужден был останавливаться на второй полосе. Водители троллейбусов и люди возмущались, делали замечания автомобилисту, однако тот грубил и на замечания не реагировал.





Наши дорогие читатели, давайте будем бороться с «паркунами» вместе. Присылайте их фото в «Доску позора» . В информации подробно указывайте, где и при каких обстоятельствах вы увидели нарушителя. Делайте фото так, чтобы был виден номер авто, и самое важное — сообщайте дату, когда вы сделали фото. Чтобы героев наградила ГАИ — не задерживайте у себя ценные кадры, а сразу присылайте нам!