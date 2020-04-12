Запекаем рыбу, варим суп и готовим картофельные пирожки. Три вкусных и сытных рецепта без мяса

Источник материала: Tut.by

В предпасхальную неделю предлагаем сделать акценты в своем рационе на блюдах без мяса, но, тем не менее, сытных и вкусных. В выходные можно сварить рыбный суп — так, чтобы осталось и на неделю, а также порадовать себя картофельными (куда же без главного овоща) пирожками и запеченной скумбрией.

Суп рыбный





Ингредиенты: Набор для ухи из белой или красной рыбы — 1 кг;

Лук — 3 шт.

Морковь — 2 шт.

Картофель — 3 шт.

Корень сельдерея — 50 г.

Тмин, сухой укроп, перец (горошком), лавровый лист.

Соль.

Как готовить?

Опустить в холодную воду рыбу, на небольшом огне довести до кипения, снимая пену. Посолить, снова снять пену. Разрезать луковицу пополам, крупно нарезать 1 морковь, сельдерей и добавить в бульон вместе с семенами укропа и перцем. Варить все вместе около 40 минут после закипания на небольшом огне. Процедить бульон, отделить приемлемую мякоть рыбы для супа, кости выбросить. Кастрюлю с бульоном поставить на огонь, добавить мелко нарезанный оставшийся лук, морковь. Через 10 минут добавить нарезанный картофель, лавровый лист и тмин, при необходимости посолить. Варить минут 10, затем добавить рыбу, довести до кипения и выключить, дать настояться.

Картофельные пирожки





Ингредиенты: Картофель рассыпчатых сортов — 600 г.

Морковь — 200 г.

Лук — 150 г.

Яйцо — 1 шт.

Цельнозерновая мука для панировки.

Соль, мускатный орех, сухая петрушка.

Растительное масло для жарки.

Как готовить?

Отварить картофель в кожуре. Дать немного остыть. Морковь натереть на крупной терке, лук мелко нарезать и все обжарить до готовности на растительном масле. Картофель очистить, подавить толкушкой, добавить яйцо, соль, мускатный орех, сухую петрушку, морковь и лук, все перемешать. Сформировать пирожки, обвалять в муке. Обжарить на разогретой сковороде на растительном масле до румяной корочки.

Запеченная скумбрия





Ингредиенты: Скумбрия — 1 шт.

Гранулированный чеснок.

Соль, перец.

Оливковое масло для маринада.

Фольга для запекания.

Как готовить?

Очистить скумбрию, удалив голову и внутренности. Промыть, промокнуть бумажным полотенцем. Приготовить маринад из оливкового масла, соли, перца и чеснока. Натереть им рыбу изнутри. Оставить минимум на 15 минут. Духовку разогреть до 180 градусов. Завернуть скумбрию в фольгу, положить на противень и отправить в духовку на 30 минут.