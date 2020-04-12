ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Запекаем рыбу, варим суп и готовим картофельные пирожки. Три вкусных и сытных рецепта без мяса

12.04.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В предпасхальную неделю предлагаем сделать акценты в своем рационе на блюдах без мяса, но, тем не менее, сытных и вкусных. В выходные можно сварить рыбный суп — так, чтобы осталось и на неделю, а также порадовать себя картофельными (куда же без главного овоща) пирожками и запеченной скумбрией.

Суп рыбный


Ингредиенты:

  • Набор для ухи из белой или красной рыбы — 1 кг;
  • Лук — 3 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Картофель — 3 шт.
  • Корень сельдерея — 50 г.
  • Тмин, сухой укроп, перец (горошком), лавровый лист.
  • Соль.

Как готовить?

  1. Опустить в холодную воду рыбу, на небольшом огне довести до кипения, снимая пену. Посолить, снова снять пену.
  2. Разрезать луковицу пополам, крупно нарезать 1 морковь, сельдерей и добавить в бульон вместе с семенами укропа и перцем. Варить все вместе около 40 минут после закипания на небольшом огне.
  3. Процедить бульон, отделить приемлемую мякоть рыбы для супа, кости выбросить.
  4. Кастрюлю с бульоном поставить на огонь, добавить мелко нарезанный оставшийся лук, морковь. Через 10 минут добавить нарезанный картофель, лавровый лист и тмин, при необходимости посолить. Варить минут 10, затем добавить рыбу, довести до кипения и выключить, дать настояться.

Картофельные пирожки


Ингредиенты:

  • Картофель рассыпчатых сортов — 600 г.
  • Морковь — 200 г.
  • Лук — 150 г.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Цельнозерновая мука для панировки.
  • Соль, мускатный орех, сухая петрушка.
  • Растительное масло для жарки.

Как готовить?

  1. Отварить картофель в кожуре. Дать немного остыть.
  2. Морковь натереть на крупной терке, лук мелко нарезать и все обжарить до готовности на растительном масле.
  3. Картофель очистить, подавить толкушкой, добавить яйцо, соль, мускатный орех, сухую петрушку, морковь и лук, все перемешать.
  4. Сформировать пирожки, обвалять в муке. Обжарить на разогретой сковороде на растительном масле до румяной корочки.

Запеченная скумбрия


Ингредиенты:

  • Скумбрия — 1 шт.
  • Гранулированный чеснок.
  • Соль, перец.
  • Оливковое масло для маринада.
  • Фольга для запекания.

Как готовить?

  1. Очистить скумбрию, удалив голову и внутренности. Промыть, промокнуть бумажным полотенцем.
  2. Приготовить маринад из оливкового масла, соли, перца и чеснока. Натереть им рыбу изнутри. Оставить минимум на 15 минут.
  3. Духовку разогреть до 180 градусов. Завернуть скумбрию в фольгу, положить на противень и отправить в духовку на 30 минут.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В предпасхальную неделю предлагаем сделать акценты в своем рационе на блюдах без мяса, но, тем не менее, с пользой для организма. В выходные можно сварить рыбный суп...
 
Новости дня
Новости разные
 
Са святам Уваскрэсення Хрыстова, глушчане-католікі!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика