Запекаем рыбу, варим суп и готовим картофельные пирожки. Три вкусных и сытных рецепта без мяса

В предпасхальную неделю предлагаем сделать акценты в своем рационе на блюдах без мяса, но, тем не менее, сытных и вкусных. В выходные можно сварить рыбный суп — так, чтобы осталось и на неделю, а также порадовать себя картофельными (куда же без главного овоща) пирожками и запеченной скумбрией.
Опустить в холодную воду рыбу, на небольшом огне довести до кипения, снимая пену. Посолить, снова снять пену.
Разрезать луковицу пополам, крупно нарезать 1 морковь, сельдерей и добавить в бульон вместе с семенами укропа и перцем. Варить все вместе около 40 минут после закипания на небольшом огне.
Процедить бульон, отделить приемлемую мякоть рыбы для супа, кости выбросить.
Кастрюлю с бульоном поставить на огонь, добавить мелко нарезанный оставшийся лук, морковь. Через 10 минут добавить нарезанный картофель, лавровый лист и тмин, при необходимости посолить. Варить минут 10, затем добавить рыбу, довести до кипения и выключить, дать настояться.
Картофельные пирожки
Ингредиенты:
Картофель рассыпчатых сортов — 600 г.
Морковь — 200 г.
Лук — 150 г.
Яйцо — 1 шт.
Цельнозерновая мука для панировки.
Соль, мускатный орех, сухая петрушка.
Растительное масло для жарки.
Как готовить?
Отварить картофель в кожуре. Дать немного остыть.
Морковь натереть на крупной терке, лук мелко нарезать и все обжарить до готовности на растительном масле.
Картофель очистить, подавить толкушкой, добавить яйцо, соль, мускатный орех, сухую петрушку, морковь и лук, все перемешать.
Сформировать пирожки, обвалять в муке. Обжарить на разогретой сковороде на растительном масле до румяной корочки.
Запеченная скумбрия
Ингредиенты:
Скумбрия — 1 шт.
Гранулированный чеснок.
Соль, перец.
Оливковое масло для маринада.
Фольга для запекания.
Как готовить?
Очистить скумбрию, удалив голову и внутренности. Промыть, промокнуть бумажным полотенцем.
Приготовить маринад из оливкового масла, соли, перца и чеснока. Натереть им рыбу изнутри. Оставить минимум на 15 минут.
Духовку разогреть до 180 градусов. Завернуть скумбрию в фольгу, положить на противень и отправить в духовку на 30 минут.