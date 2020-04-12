Уточнена дата, с которой начнет участие в соревнованиях первой лиги ФК «Волна-Пинск»

Источник материала: Пинский Вестник

Отпали неопределенности, связанные с открытием чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги. Уточнена дата, с которой начнет участие в соревновании ФК «Волна-Пинск».



Примечательно, что для пинчан сезон большого футбола откроется на своем поле. 18 апреля должен состояться матч с ФК «Слоним-2017». Во втором туре наши футболисты сразятся на выезде против ФК «Сморонь». Это будет 25 апреля. Полное расписание чемпионата анонсировал официальный сайт «Волны»:

. Обнулена турнирная таблица, начался отсчет времени до стартового поединка. Все же одна неопределенность остается: позовут болельщиков на трибуны или все пройдет в режиме телетрансляции.

