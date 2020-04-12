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Уточнена дата, с которой начнет участие в соревнованиях первой лиги ФК «Волна-Пинск»
12.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Отпали неопределенности, связанные с открытием чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги. Уточнена дата, с которой начнет участие в соревновании ФК «Волна-Пинск».
Примечательно, что для пинчан сезон большого футбола откроется на своем поле. 18 апреля должен состояться матч с ФК «Слоним-2017». Во втором туре наши футболисты сразятся на выезде против ФК «Сморонь». Это будет 25 апреля. Полное расписание чемпионата анонсировал официальный сайт «Волны»:
В подготовительный период «бело-синие» провели восемь товарищеских матчей, из них четыре — с будущими соперниками по чемпионату. Все они завершились с ничейным счетом, так что решимость побеждать теперь придется доказывать в зачетных баталиях. Напомним, что после прошлого неудачного сезона команда значительно обновлена. А недавно состоялась реорганизация ГСУ «Футбольный клуб «Волна-Пинск» путем присоединения к нему ДЮСШ № 3 (Академия футбола) для целевой подготовки спортивного резерва.
Константин Михайлов
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Отпали неопределенности, связанные с открытием чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги. Уточнена дата, с которой начнет участие в соревновании ФК...
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